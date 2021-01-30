Prof. Dr. Bünyamin Sertoğullarından koronavirüste 'yeni pik' uyarısı

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi (İKÇÜ) Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Bünyamin Sertoğullarından yaptığı açıklamada, Kovid-19 vaka sayılarında alınan tedbirlerle önemli düşüş ivmesi yakalanmasına rağmen son günlerde yeniden bir hareketlilik görüldüğüne dikkati çekti.

'BU KORKTUĞUMUZ BİR TABLO'

Geçen hafta başlayan yarıyıl tatilinin rakamları doğrudan etkilediğini belirten Sertoğullarından, "Özellikle son 4 gündür 5 bin seviyelerinde olan vaka sayısı 7 binlere ulaştı. Bu durum insanların yarıyıl tatilinde tedbirlere uymayarak sokağa çıktığı, akraba ziyaretleri yaptığının göstergesi. Bu korktuğumuz bir tablo. Virüs son günlerde yine aramızda dolaşmaya ve yayılmaya başladı." dedi.

Sertoğullarından, hasta sayısı ve yoğun bakım doluluk oranlarındaki azalmanın kimseyi aldatmaması gerektiğini, bu rakamların tedbirlere uyulmaması durumunda hızla yeniden yükselebileceğini söyledi.

KORONAVİRÜSTE 'YENİ PİK' UYARISI

Bu süreçte özellikle gençlere çok büyük görevler düştüğünü ifade eden Sertoğullarından, şunları kaydetti:

"Yarıyıl tatili nedeniyle hareketliliğin olduğu kesim daha çok genç nesil. Hastalık riskleri daha az, çoğu bu hastalığı semptom yaşamadan geçiriyor. Bu grubun hastalığı, kronik rahatsızlığı olanlara ve yaşlı aile fertlerine bulaştırma riski oldukça yüksek. Bu da düşen ağır hasta sayımızın yeniden yükselmesine neden olur.