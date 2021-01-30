HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Prof. Dr. Bünyamin Sertoğullarından koronavirüste 'yeni pik' uyarısı

Prof. Dr. Bünyamin Sertoğullarından koronavirüste 'yeni pik' uyarısı

30.01.2021 12:40 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Prof. Dr. Bünyamin Sertoğullarından koronavirüste 'yeni pik' uyarısı

Prof. Dr. Bünyamin Sertoğullarından, "Artan aile ziyaretleri ve konaklamalı tatil nedeniyle vaka sayısında bir artış var. Virüsün yayılımının birkaç hafta sonra belirgin olacağını düşünecek olursak Şubat ortalarından itibaren yeni bir pik yaşanabilir" diye konuştu.

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi (İKÇÜ) Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Bünyamin Sertoğullarından yaptığı açıklamada, Kovid-19 vaka sayılarında alınan tedbirlerle önemli düşüş ivmesi yakalanmasına rağmen son günlerde yeniden bir hareketlilik görüldüğüne dikkati çekti.

'BU KORKTUĞUMUZ BİR TABLO'

Geçen hafta başlayan yarıyıl tatilinin rakamları doğrudan etkilediğini belirten Sertoğullarından, "Özellikle son 4 gündür 5 bin seviyelerinde olan vaka sayısı 7 binlere ulaştı. Bu durum insanların yarıyıl tatilinde tedbirlere uymayarak sokağa çıktığı, akraba ziyaretleri yaptığının göstergesi. Bu korktuğumuz bir tablo. Virüs son günlerde yine aramızda dolaşmaya ve yayılmaya başladı." dedi.

Sertoğullarından, hasta sayısı ve yoğun bakım doluluk oranlarındaki azalmanın kimseyi aldatmaması gerektiğini, bu rakamların tedbirlere uyulmaması durumunda hızla yeniden yükselebileceğini söyledi.

KORONAVİRÜSTE 'YENİ PİK' UYARISI

Bu süreçte özellikle gençlere çok büyük görevler düştüğünü ifade eden Sertoğullarından, şunları kaydetti:

"Yarıyıl tatili nedeniyle hareketliliğin olduğu kesim daha çok genç nesil. Hastalık riskleri daha az, çoğu bu hastalığı semptom yaşamadan geçiriyor. Bu grubun hastalığı, kronik rahatsızlığı olanlara ve yaşlı aile fertlerine bulaştırma riski oldukça yüksek. Bu da düşen ağır hasta sayımızın yeniden yükselmesine neden olur.

Artan aile ziyaretleri ve konaklamalı tatil nedeniyle vaka sayısında artış var. Virüsün yayılımının birkaç hafta sonra belirgin olacağını düşünecek olursak şubat ayının ortalarından itibaren yeni bir pik yaşanabilir. Özellikle alışveriş ve kayak merkezlerindeki yoğun insan hareketliliği bizi endişelendiriyor."

Tedbirlere uymadan seyahat edenlerin tatil dönüşü kendilerini gönüllü karantinaya almasının önemli olduğunu belirten Sertoğullarından, herkesin Kovid-19 ile yaşamayı öğrenmesi ve aşılama olsa bile bir süre daha maske, mesafe ve hijyen kurallarına dikkat edilmesi gerektiğini kaydetti.

Sağlık Bakanlığı tarafından yürütülen aşı çalışmalarının hızlı şekilde devam ettiğini de dile getiren Sertoğullarından, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sağlık çalışanları başta olmak üzere belli bir yaş üzerindeki vatandaşlara aşı yapılınca koruma sağlanmış gibi toplumda yanlış bir düşünce var. Aşının etkisinin görülmesi için 2. dozunun uygulandıktan sonra 3 hafta geçmesi lazım. Türkiye'de 1,5 milyondan fazla aşı yapıldı. Toplumun aşıyla korunması için yüzde 60'ının aşılanması lazım."

Kaynak: AA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERSerenay'dan sürpriz hamleSerenay'dan sürpriz hamle
Dikkat çeken 'Türkiye'ye özgü mutasyon' açıklamasıDikkat çeken 'Türkiye'ye özgü mutasyon' açıklaması
Duha suresinin anlamı ve faziletiDuha suresinin anlamı ve fazileti

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Bakan Koca son durumu açıkladı: Durumun ciddiyetini görmezden gelemeyiz

Bakan Koca son durumu açıkladı: Durumun ciddiyetini görmezden gelemeyiz

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

'Kuzey Kore kendi koronavirüs aşısını üretti!'

'Kuzey Kore kendi koronavirüs aşısını üretti!'

17 bin lira harcayıp fotokapanla yakaladı! Kimliği şoke etti

17 bin lira harcayıp fotokapanla yakaladı! Kimliği şoke etti

Normalleşme için yeni tarih verildi! Canlı yayında flaş açıklamalar

Normalleşme için yeni tarih verildi! Canlı yayında flaş açıklamalar

Diğer Haberler

Prof. Dr. Ünal'dan korkutan sözler: Vakaları düşürelim ki Türkiye'ye özgü mutasyon ortaya çıkmasın

Dikkat çeken 'Türkiye'ye özgü mutasyon' açıklaması

Boğaziçi'nde yere serilen Kabe fotoğrafı... İstanbul Valiliği: 5 kişi gözaltına alındı, 2 kişi aranıyor

Yere serilen Kabe fotoğrafı tepki çekmişti

Bilim Kurulu Üyesi İlhan: Vaka artışında mutasyon etkili olmuş olabilir

Vaka sayısındaki artış korkutmuştu: Flaş mutasyon açıklaması

Kişisel Verileri Koruma Kurulu, WhatsApp'tan bilgi ve belge talep etti

İnceleme başlatılmıştı: WhatsApp'la ilgili yeni gelişme

Türk ve Rus askerler, Dağlık Karabağ’daki Ortak Gözetim Merkezi’ne ulaştı

Türk ve Rus askerler Karabağ'da

Elektrik kesintisi listesi 30 Ocak İstanbul! Elektrikler ne zaman gelecek? Elektrik kesintisi sorgulama

30 Ocak İstanbul'da elektrik kesintisi olacak yerler!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.