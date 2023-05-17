Prof. Dr. Canan Karatay kısırlığa neden olan yiyeceği açıkladı! "Morfin gibi bağımlılık yapıyor"

Prof. Dr. Canan Karatay, önerdiği yiyecekler ve açıklamalarıyla tartışmalara konu oluyor. Kendi Youtube kanalında ve katıldığı etkinliklerde sıklıkla konuşan Karatay, sağlıklı beslenmeyi savunanlar tarafından yakından takip ediliyor. Prof. Dr. Canan Karatay vücut için en zararlı besini açıklayarak hemen hemen her evde bulunan bu yiyecek hakkında uyarılarda bulundu.

"EKMEK MORFİN GİBİDİR"

"Ekmek morfin gibidir, alışkanlık yapar. Şekere dönüşür, şeker hastası yapar. Yağa dönüşür, karaciğeri yağlandırır. Asla yememek lazım. Çok zararlı. Lahmacun ise çok yararlıdır. Kıymasıyla, etiyle, soğanıyla, maydanozuyla her şeyiyle çok faydalıdır."

KISIRLIĞA NEDEN OLUYOR

"Ekmeğin içerisinde kabarmasını sağlayan granür var. Bu katkı maddesi kişiye kısa süreli bir mutluluk veriyor. Adeta morfin gibi bağımlılık yapıyor." Karatay, son dönemde artan kısırlığa da vurgu yaparak ekmeğin içinde bulunan granürün kısırlığa neden olduğunu açıkladı.

"EKMEĞE ZEHİR KATMASINLAR"

"Fırıncılar bana kızıyor ama onlar da doğal ekmek yapsınlar. Ekmeğe zehir katmasınlar. Ekmekteki katkı maddelerini kaldırsınlar."

