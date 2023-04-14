Prof. Dr. Canan Karatay süper besini açıkladı! Kabızlığa son veriyor

Bağırsak hareketlerinin zor veya normalden daha az gerçekleşmesi kabızlığa yol açıyor. Kabızlığa neden olan etkenler arasında az sıvı tüketimi ve yanlış beslenme yer alıyor. Sağlıklı yaşam ve beslenme hakkında çarpıcı açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Canan Karatay, kabızlığı geçirmek için günde bir kaşık yiyebileceğiniz süper besini açıkladı.

VÜCUT DİRENCİNİ KORUYOR VE KABIZLIĞI BİTİRİYOR

Andız pekmezinin Ramazan Ayı için biçilmiş kaftan olduğunu söyleyen Karatay, sahurda bir kaşık tüketilmesi gerektiğinin altını çizdi. Sahurda bir kaşık andız pekmezi içenlerin vücut direnci düşmüyor. Özellikle Ramazan Aylarında ya da oruçluyken insanlar vücut direnci düşüklüğü ve kabızlık sorunu yaşar. Bazen de tüketilen katkı maddeli gıdalar sindirim bozukluğu meydana getirir ve insanlarda kabızlık sorunu ortaya çıkarır.

ANDIZ PEKMEZİNİN FAYDALARI

Düzenli tüketildiğinde kabızlığı da bıçak gibi kesen pekmezin diğer faydaları şu şekilde:

İçerdiği esansiyel yağlar sayesinde antioksidan özellikler gösteren andız pekmezi, vücut direncini artırıyor.

Vitamin ve mineral açısından zengin olan andız pekmezi sağlık sorunlarının tedavisinde de kullanılıyor.

Ağız içi yaralarına iyi geliyor ve yara oluşumunu engelliyor.

Diş eti iltihabı ve ağız kokusu gibi çeşitli ağız hastalıkları problemlerine iyi geliyor.

Eklem, kemik erimesi ve romatizma ağrılarına iyi geliyor.

Kemik sağlığına iyi gelerek, osteoporoz riskini azaltıyor.

Düzenli tüketildiği taktirde toksinlerin atılmasına yardımcı oluyor.

Sindirim sistemine faydalı olarak, kabızlık gibi hastalıkların tedavisinde kullanılıyor.

ANDIZ PEKMEZİ NASIL KULLANILIR?

Karar'da yer alan habere göre andız pekmezi genellikle doğal bir tatlandırıcı olarak kullanılır. Kahvaltıda peynir, zeytin ve ekmek üzerine sürülebilir veya sıcak süt veya çay ile tüketilebilir. Ayrıca, yemeklere tatlandırıcı olarak da kullanılabilir. Bazı tariflerde, andız pekmezi, tahin, ceviz veya badem ezmesi ile karıştırılarak tüketilir. Andız pekmezi, diğer tatlandırıcılar gibi fazla tüketilmemelidir. Günlük önerilen miktar, 1-2 yemek kaşığıdır.

