Prof. Dr. Canan Karatay süper besini açıkladı! Kabızlığa son veriyor

Bağırsak hareketlerinin zor veya normalden daha az gerçekleşmesi kabızlığa yol açıyor. Kabızlığa neden olan etkenler arasında az sıvı tüketimi ve yanlış beslenme yer alıyor. Sağlıklı yaşam ve beslenme hakkında çarpıcı açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Canan Karatay, kabızlığı geçirmek için günde bir kaşık yiyebileceğiniz süper besini açıkladı.
Andız pekmezinin Ramazan Ayı için biçilmiş kaftan olduğunu söyleyen Karatay, sahurda bir kaşık tüketilmesi gerektiğinin altını çizdi. Sahurda bir kaşık andız pekmezi içenlerin vücut direnci düşmüyor. Özellikle Ramazan Aylarında ya da oruçluyken insanlar vücut direnci düşüklüğü ve kabızlık sorunu yaşar. Bazen de tüketilen katkı maddeli gıdalar sindirim bozukluğu meydana getirir ve insanlarda kabızlık sorunu ortaya çıkarır.
Düzenli tüketildiğinde kabızlığı da bıçak gibi kesen pekmezin diğer faydaları şu şekilde:
Karar'da yer alan habere göre andız pekmezi genellikle doğal bir tatlandırıcı olarak kullanılır. Kahvaltıda peynir, zeytin ve ekmek üzerine sürülebilir veya sıcak süt veya çay ile tüketilebilir. Ayrıca, yemeklere tatlandırıcı olarak da kullanılabilir. Bazı tariflerde, andız pekmezi, tahin, ceviz veya badem ezmesi ile karıştırılarak tüketilir. Andız pekmezi, diğer tatlandırıcılar gibi fazla tüketilmemelidir. Günlük önerilen miktar, 1-2 yemek kaşığıdır.