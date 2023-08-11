Prof. Dr. Canan Karatay uyardı: Evinizde varsa derhal çöpe atın! Hastalıklara davetiye çıkarıyor

Prof. Dr. Canan Karatay sağlık konusunda yaptığı uyarılarına bir yenisini daha ekledi. Ev hanımları günün birçok saatini mutfakta geçiriyor. Siz de günlerinizin çoğunu mutfakta geçiriyorsanız bu haber sizi şaşırtabilir. Karatay'ın dile getirdiği bu uyarıya uyulmadığı takdirde hastalıklarla davetiye çıkarabilirsiniz. İşte tehlike saçan ürün ve haberin detayları...

MUTFAĞINIZDA VARSA DİKKAT

Prof. Dr. Canan Karatay, "Biz evde sünger kullanmıyoruz, bez kullanıyoruz, bezi sürekli yıkıyoruz. Bulaşık süngerlerindeki mikroplar çok sıcak suda ölür. Sıcak suda ne bakteri kalır ne virüs. Deterjan öldürmez, sıcak su öldürür. Bu konulara dikkat edilmeli, daha bulaşık süngeri kullanılıyorsa sık sık yenilenmeli" sözleriyle önemli bir uyarıda bulundu.

Konu hakkında yapılan araştırmalara göre mutfak süngerleri, tuvaletinizden daha fazla mikrop barındırıyor. Bu nedenle mutfağında bulaşık süngeri bulunduranlar çöpe atmalı veya sık sık yenilemeli.

BULAŞIK SÜNGERİ YERİNE ALTERNATİFLER

Kabak Lifi:

Elde bulaşık yıkamak için birebirdir. Vücut lifi olarak da kullanılabilir.

İsveç Bulaşık Bezleri:

Uzun ömürlüdür, çabuk kurur ve son derece dayanıklıdır.

Doğal Bulaşık Fırçaları:

Yumuşaktır ve tüm inatçı lekeleri çıkarır.

El Bezleri:

Yıkanabilir, tekrar kullanılabilir ve dezenfekte edilebilir.

Bambu bezler:

Güçlü, emici ve önemli ölçüde çevre dostudurlar.



