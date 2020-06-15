HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Prof. Dr. Ercüment Ovalı müjdeyi verdi! Heyecanlandıran paylaşım

Prof. Dr. Ercüment Ovalı müjdeyi verdi! Heyecanlandıran paylaşım

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.06.2020 21:20 | Son Güncelleme

Koronavirüs salgını sürecinde ekibiyle birlikte yaptığı aşı çalışmalarıyla gündeme gelen Prof. Dr. Ercüment Ovalı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Kahramanlarım Sars Cov-2 spesifik 1 milyon doz aşıyı üretmeyi başardılar" ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. Ercüment Ovalı müjdeyi verdi! Heyecanlandıran paylaşım

Prof. Dr. Ercüment Ovalı, koronavirüse karşı yaptıkları aşı çalışmalarına ilişkin son durumu paylaştı.

İşte Ercüment Ovalı'nın paylaşımı:

Kahramanlarım Sars Cov-2 spesifik 1 milyon doz aşıyı üretmeyi başardılar. Yeni hedef 2 milyon. Nihai hedef 40 milyon. 1.basamak hayvan testlerini başarı ile geçtik. 2. basamak hayvan çalışması bitti. Veriler analiz ediliyor. Sonuçlar TUBİTAK'a rapor edildi. Hedef klinik çalışma.


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Erdoğan'ın önerisiyle başlamıştı! Şimdi paraya para demiyor Erdoğan'ın önerisiyle başlamıştı! Şimdi paraya para demiyor
Türkiye'nin koronavirüs tablosunda son durumTürkiye'nin koronavirüs tablosunda son durum
2020 Yılının En Popüler Telefonları2020 Yılının En Popüler Telefonları

En Çok Okunan Haberler

Mehmet Aslantuğ'dan duygu dolu video!

Mehmet Aslantuğ'dan duygu dolu video!

AK Parti'den 'Yeni bir kısıtlama olacak mı?' sorusuna yanıt

AK Parti'den 'Yeni bir kısıtlama olacak mı?' sorusuna yanıt

Bir ilde daha giriş -çıkış kısıtlaması! Sayı 10'a yükseldi

Bir ilde daha giriş -çıkış kısıtlaması! Sayı 10'a yükseldi

Timsahın yuttuğu kadını böyle kurtarmaya çalıştılar!

Timsahın yuttuğu kadını böyle kurtarmaya çalıştılar!

Ünlü futbolcu yatak odası sırlarını ifşa etti! 'Bir gecede 12 kez...'

Ünlü futbolcu yatak odası sırlarını ifşa etti! 'Bir gecede 12 kez...'

İstanbul için flaş karar! Haziran sonuna kadar yasaklandı

İstanbul için flaş karar! Haziran sonuna kadar yasaklandı

İlginizi Çekebilir

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

Adalet Bakanı Gül'den 'Başak Demirtaş' açıklaması

Adalet Bakanı Gül'den 'Başak Demirtaş' açıklaması

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

Kocaeli'ye giriş çıkış yasaklandı mı? Kocaeli Valiliği açıkladı

Kocaeli'ye giriş çıkış yasaklandı mı? Kocaeli Valiliği açıkladı

Vahşet! Boşanma aşamasındaki eşini 4 yerinden bıçaklayarak öldürdü

Vahşet! Boşanma aşamasındaki eşini 4 yerinden bıçaklayarak öldürdü

Diğer Haberler
15 Haziran Türkiye koronavirüs tablosu! Bakan Koca son durumu paylaştı

Türkiye'nin koronavirüs tablosunda son durum

Amasya'da fabrika inşaatında göçük: Yaralı işçiler var

Amasya'da fabrika inşaatında göçük

Nevşehir'de koronavirüs şüphesiyle 2 kişi hastaneye kaldırıldı

Koronavirüs alarmı! 2 kişi hastaneye kaldırıldı

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara: Rakamlar çok yüksek, 2-3 gün daha artarsa...

Bilim Kurulu Üyesi Kara: Rakamlar çok yüksek, 2-3 gün daha artarsa...

Toplantıda Pompeo da vardı! ABD'ye DSÖ çağrı: Tutumunuzu değiştirin

Toplantıda Pompeo da vardı! ABD'ye açık çağrı

MHP 14 Mart 2021'de Büyük Kurultay yapacak

MHP'de kritik tarih belli oldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.