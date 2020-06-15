Prof. Dr. Ercüment Ovalı müjdeyi verdi! Heyecanlandıran paylaşım

Prof. Dr. Ercüment Ovalı, koronavirüse karşı yaptıkları aşı çalışmalarına ilişkin son durumu paylaştı.
İşte Ercüment Ovalı'nın paylaşımı:
Kahramanlarım Sars Cov-2 spesifik 1 milyon doz aşıyı üretmeyi başardılar. Yeni hedef 2 milyon. Nihai hedef 40 milyon. 1.basamak hayvan testlerini başarı ile geçtik. 2. basamak hayvan çalışması bitti. Veriler analiz ediliyor. Sonuçlar TUBİTAK'a rapor edildi. Hedef klinik çalışma.
Kahramanlarım Sars Cov-2 spesifik 1 milyon doz aşıyı üretmeyi başardılar. Yeni hedef 2 milyon. Nihai hedef 40 milyon. 1.basamak hayvan testlerini başarı ile geçtik. 2. basamak hayvan çalışması bitti. Veriler analiz ediliyor. Sonuçlar TUBITAK'a rapor edildi. Hedef klinik çalışma pic.twitter.com/j5G3OXRTot— Ercüment Ovalı (@ercumentovali) June 15, 2020