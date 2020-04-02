Prof. Dr. Feriha Öz koronavirüsten hayatını kaybetti

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sait Gönen, acı haberi sosyal medya hesabından duyurdu.

Aynı zamanda Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Büge Öz'ün kayınvalidesi olan Prof. Dr. Feriha Öz, 87 yaşında koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.

kendisini en son Prof. Dr. Nükhet Tüzüner (@tuzunern)’in emeklilik töreninde gördüğüm ve sohbet etme fırsatı bulduğum değerli hocamız Prof. Dr. Feriha Öz’ü de maalesef koronavirüs nedeniyle kaybettik ????

Cerrahpaşa’yı Cerrahpaşa yapmış hocalardan biriydi...

mekanı cennet olsun ???? pic.twitter.com/9Y6gW1WnzO