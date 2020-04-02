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  4. Prof. Dr. Feriha Öz koronavirüsten hayatını kaybetti

Prof. Dr. Feriha Öz koronavirüsten hayatını kaybetti

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.04.2020 12:12 | Son Güncelleme

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Patoloji Anabilim Dali eski Öğretim Üyesi Prof. Dr. Feriha Öz, koronavirüs sebebiyle 87 yaşında hayatını kaybetti.

Prof. Dr. Feriha Öz koronavirüsten hayatını kaybetti

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sait Gönen, acı haberi sosyal medya hesabından duyurdu.

Aynı zamanda Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Büge Öz'ün kayınvalidesi olan Prof. Dr. Feriha Öz, 87 yaşında koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.

Kaynak: DHA

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs Prof. Dr. Feriha Öz cerrahapaş tıp fakültesi

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