Prof. Dr. Hakan Ertin kimdir? Prof. Dr. Hakan Ertin neden öldü?

İstanbul Üniversitesi Prof. Dr. Aziz Sancar salonunda düzenlenen törene çok sayıda öğrenci ve öğretim üyesi katıldı. Prof. Dr. Hakan Ertin’in anma töreninde konuşan İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tufan Tüfek, “Çok kıymetli bir değerimizi kaybettik. Çok ani bir ölüm oldu. Özellikle az bulunan Tıp Etiği alanındaki hocalarımızdan üç tanesinden biriydi.” İfadelerini kullandı.

PROF. DR. HAKAN ERTİN NEDEN ÖLDÜ?

İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Tarihi ve Etik Anabilim Dalı öğretim üyesi olarak görev yapan Prof. Dr. Hakan Ertin, dün akşam saatlerinde metroda kalp krizi geçirdi. Hastaneye kaldırılan Prof. Dr. Hakan Ertin, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. 59 yaşında hayatını kaybeden Prof. Dr. Hakan Ertin için bugün görev yaptığı İstanbul Üniversitesi'nde anma töreni düzenlendi. Prof. Dr. Aziz Sancar amfisinde yapılan törene; çalışma arkadaşları ve öğrencileri katıldı. Prof. Dr. Hakan Ertin'in cenazesi bugün öğle vaktinde, Bahçelievler Kocasinan Mezarlığı'na defnedilecek.

Prof. Dr. Nuran Yıldırım, Prof. Dr. Hakan Ertin ile birlikte bir kitap hazırlığında bulunduğunu ve en son dün görüştüğünü söyleyerek; "Duygusal bir travma yaşıyorum. Beraber bir kitap hazırlıyorduk. En son 16.30'da kitap için görüşmüştük. Sonrasında ölüm haberini aldım. Çok üzgünüm" dedi.