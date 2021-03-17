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Prof. Dr. Hakan Ertin kimdir? Prof. Dr. Hakan Ertin neden öldü?

17.03.2021 08:50 | Son Güncelleme:
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Prof. Dr. Hakan Ertin kimdir? Prof. Dr. Hakan Ertin neden öldü?

İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Tarihi ve Etik Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Hakan Ertin, dün geçirdiği kalp krizi sebebi ile hayatını kaybetti. 59 yaşında olan Hakan Ertin, dün metro ile yolculuk yaptığı sırada kalp krizi geçirdi. Prof. Dr. Hakan Ertin için, bugün İstanbul Üniversitesi Prof. Dr. Aziz Sancar salonunda anma tören düzenlendi.

İstanbul Üniversitesi Prof. Dr. Aziz Sancar salonunda düzenlenen törene çok sayıda öğrenci ve öğretim üyesi katıldı. Prof. Dr. Hakan Ertin’in anma töreninde konuşan İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tufan Tüfek, “Çok kıymetli bir değerimizi kaybettik. Çok ani bir ölüm oldu. Özellikle az bulunan Tıp Etiği alanındaki hocalarımızdan üç tanesinden biriydi.” İfadelerini kullandı.

PROF. DR. HAKAN ERTİN NEDEN ÖLDÜ?

İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Tarihi ve Etik Anabilim Dalı öğretim üyesi olarak görev yapan Prof. Dr. Hakan Ertin, dün akşam saatlerinde metroda kalp krizi geçirdi. Hastaneye kaldırılan Prof. Dr. Hakan Ertin, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. 59 yaşında hayatını kaybeden Prof. Dr. Hakan Ertin için bugün görev yaptığı İstanbul Üniversitesi'nde anma töreni düzenlendi. Prof. Dr. Aziz Sancar amfisinde yapılan törene; çalışma arkadaşları ve öğrencileri katıldı. Prof. Dr. Hakan Ertin'in cenazesi bugün öğle vaktinde, Bahçelievler Kocasinan Mezarlığı'na defnedilecek.

Prof. Dr. Nuran Yıldırım, Prof. Dr. Hakan Ertin ile birlikte bir kitap hazırlığında bulunduğunu ve en son dün görüştüğünü söyleyerek; "Duygusal bir travma yaşıyorum. Beraber bir kitap hazırlıyorduk. En son 16.30'da kitap için görüşmüştük. Sonrasında ölüm haberini aldım. Çok üzgünüm" dedi.

İstanbul Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kerim Güler ise "Kitapları ile etik değerlere dokunan biriydi. “İnsan ne zaman doğar, ne zaman ölür” kitabı da bugüne çok uygun. 'Sevdiği biriyle karşılaştığı zaman doğar, bir yakını öldüğü zaman ölür' diyordu. Çok anlamlı bir sözle kitabı noktalandı" diye konuştu.

Prof. Dr. Ertin'in çalışma arkadaşı, Prof. Dr. Arın Namal, "Tıp tarihi ve Etik Anabilim Dalının, fakültemizin çok kıymetli bir öğretim üyesi. Ana Bilim Dalımızda üç öğretim üyesiydik. Çok değerli bir arkadaşımızı kaybettik. Alanımıza çok büyük hizmetleri vardı. Büyük bir gönüllülükle çalışıyordu" ifadelerini kullandı.

hakan ertinn

PROF. DR. HAKAN ERTİN KİMDİR?

Manisa'nın Akhisar ilçesinde dünyaya gelen Prof. Dr. Hakan Ertin, lise eğitimini İstanbul Pertevniyal Lisesi'nde tamamlamıştır.
İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi’nden mezun olan Ertin, 2003 yılında doktorasını tamamlamış ve 2009 yılında Yardımcı Doçent, 2014 yılında da Doçent unvanlarını almıştır.
En son İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Tıp Tarihi ve Etik Anbabilim Dalı'nda öğretim üyesi olarak çalışan Ertin, evli ve 2 çocuk babasıdır.

KİTAPLARI

  • BETİM Kitaplığı
  • İnsanı Yeniden Düşünmek
  • Modern Tıp ve Etik 1
  • Hayat Ne Zaman Başlar, Ne Zaman Biter?

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