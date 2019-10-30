Prof. Dr. Halim Hattat: Stres erken andropoza neden olabilir

İSTANBUL, (DHA) - Hattat Klinik'ten Üro-Androloji Uzmanı Prof. Dr. Halim Hattat, stres durumunda insan vücudunun kortisol-adrenalin gibi hormonları salgıladığını bunun da birçok rahatsızlığa neden olduğunu söyledi. Prof. Dr. Hattat, stresin erkeklerdeki olumsuz etkisi için de “Yoğun stres altında, huzursuz, endişeli, mutsuz, depresif erkeklerde testosteron daha az üretilip andropozun daha erken başlamasına neden olabiliyor” dedi.

Stresin insan sağlığına olumsuz etkileri tıp dünyasının en başta gelen araştırma konularından biri. Hattat Klinik Üro-Androloji Uzmanı Halim Hattat, stres altında vücudun bazı hormanları salgıladığını belirterek, "Son yıllarda testosteron kaybına bağlı cinsel isteksizlik ve sertleşme sorunu yaşayan erkeklerin sayısı gittikçe artıyor. Öyle ki bazen otuzlu yaşlarda bir erkeğin vücudunda seksenli yaşlarındaki bir erkeğin testosteron seviyesini buluyoruz. Bunun en önemli nedenlerinden biri strestir" diye konuştu.

“ANDROPOZUN ERKEN BAŞLAMASINA NEDEN OLABİLİYOR”

Aşırı stres altında testosteron üretminin azaldığını aktaran Prof. Dr. Hattat, "Stres durumunda vücudunuzda kortisol-adrenalin gibi stres hormonları salgılanıyor. Bu hormonlar sürekli üretildiklerinde baş ağrıları, sinirlilik, öfke, konsantrasyon güçlüğü, depresyon, endişe, kas gerginliği, yeme atakları, yüksek tansiyon, mide-bağırsak sorunları, düşük bağışıklık gibi bir dizi problem gelişiyor. Bunlara ek olarak cinsel güç de düşüyor. Stres hormonlarının seks hormonlarını düşürücü etkisi var. Üstelik beyinden testislere testosteron üretimiyle ilgili mesaj yollayan hipofiz bezi ile stres ve duyguları kontrol eden beyin bölümleri ortaklaşa çalışıyor. Bu nedenle aşırı stres durumunda hipofiz bezinden başlayan sinyaller düşüyor ve testosteron üretimi azalıyor. Yani yoğun stres altında, huzursuz, endişeli, mutsuz, depresif erkeklerde testosteron daha az üretilip andropozun daha erken başlamasına neden olabiliyor" ifadelerini kullandı.