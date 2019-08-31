Trafik kazasında hayatını kaybeden Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Haluk Dursun, Kars'ta düzenlenen "Anadolu Tarih ve Kültür Birliği Buluşmaları" programında anıldı.

Kafkas Cephesi Tarihi Harp Müzesi'nde düzenlenen programa, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Serdar Çam, Kars Valisi Türker Öksüz, Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu Başkanvekili Prof. Dr. İskender Pala, Kültür ve Turizm İl Müdürü Hakan Doğanay, Kafkas Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüsnü Kapu, AK Parti İl Başkanı Adem Çalkın ve Türkiye'nin dört bir yanından gelen liseli öğrenciler katıldı.

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Çam, burada yaptığı konuşmada, merhum Prof. Dr. Dursun'un farklı illerde yetişmiş gençlere birtakım fırsatları, imkanları transfer edebilecek şekilde çeşitli buluşmalar yapmayı gaye edindiğini söyledi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un himayesinde merhum Dursun'un bıraktığı çalışmaların devam ettirileceğini ifade eden Çam, "Sayın Cumhurbaşkanımızın Ahlat'ta vermiş olduğu talimatlar çerçevesinde, biz sadece buradaki kuzularımızı değil bütün dünyadaki kuzularımızın kaptırılmaması için korunması, yeşertilmesi ve güçlendirilmesi için bütün çabaları sarf etmeye devam edeceğiz. Devletimiz birçok noktada güçlü, muktedir bir şekilde büyük bir sistem kurmaya devam ediyor." diye konuştu.