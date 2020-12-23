HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Prof. Dr. Hasan Sözbilir: Depremzedelere konut yapılacak bölgenin zemini sağlam

Prof. Dr. Hasan Sözbilir: Depremzedelere konut yapılacak bölgenin zemini sağlam

23.12.2020 15:54 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Prof. Dr. Hasan Sözbilir: Depremzedelere konut yapılacak bölgenin zemini sağlam

İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi (DAUM) Müdürü ve Jeoloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hasan Sözbilir, depremzedelere rezerv alan olarak konut yapılacak bölgenin zemininin sağlam olduğunu, aksi iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirtti.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, İzmir'de yapılacak deprem konutları için belirlenen alanın aktif fay hattı üzerinde olduğu iddialarının asılsız olduğunu bildirdi. Konuyla ilgili yaptığı değerlendirmede, bölgenin zemininin oldukça sağlam olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Hasan Sözbilir, "Bornova'nın kuzeyindeki kısımda rezerv alanının olduğu kesimlerde ve Şehir Hastanesi'nin olduğu yerde faylar, diri faylar sınıfı olarak değerlendirilen faylar değil. Buralarda yapılanma doğru. Hastanenin olduğu kesimler kuzey kesimleri. Evka- 4, Atatürk Mahallesi, bunlar İzmir'in en sağlam yerleri. Dolayısıyla Bornova fayının burada yarattığı herhangi bir tehlike yok" dedi.

prof.-dr.-hasan-sozbilir-depremzedelere-konut-yapilacak-bolgenin-zemini-saglam-_2717_dhaphoto2

Fay yasası üzerinde çalıştıklarını belirten Sözbilir, "Hangi fayları yapılaşmaya kapatacağız. Fayları yapılaşmaya kapatacağımız sınıfın içinde Bornova fayı yok. Çünkü bunlar, deprem üretme olasılığı olmayan faylar. Biz daha çok kırmızı renkli fayları özellikle bunların bile tümüne yapılaşmayla ilgili kısıtlama getirilmeyecek. Bunların içinde de deprem tekrarlama aralığına bakılacak. Son ürettiği depremden geçen süre kontrol edilecek. Bunu bilmeyen insanlar doğru olmayan yanlış haberlerle toplumu, devleti, kurum ve kuruluşları yanlış bir şekilde bilgilendiriyor" dedi.

(DHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Kilolu halinden eser kalmadı! Duygu Özaslan'ı bir de şimdi görün Kilolu halinden eser kalmadı! Duygu Özaslan'ı bir de şimdi görün
Keşif yapıldı! Pınar'ı nasıl öldürdüğünü böyle anlattıKeşif yapıldı! Pınar'ı nasıl öldürdüğünü böyle anlattı
Ortaöğretim sonuçları erken mi açıklanacak?Ortaöğretim sonuçları erken mi açıklanacak?

En Çok Okunan Haberler

Canlı yayında ilginç anlar!

Canlı yayında ilginç anlar!

Meteoroloji'den kuvvetli sağanak ve kar uyarısı!

Meteoroloji'den kuvvetli sağanak ve kar uyarısı!

Semih Öztürk'ün eşi Kurretülayn Matur'un aşk dolu mesajına verdiği yanıt olay oldu

Semih Öztürk'ün eşi Kurretülayn Matur'un aşk dolu mesajına verdiği yanıt olay oldu

Karısını 'baldızım' diye başka adamla evlendirdi

Karısını 'baldızım' diye başka adamla evlendirdi

Prof. Dr. Orhan Kural hayatını kaybetti

Prof. Dr. Orhan Kural hayatını kaybetti

Koronavirüs aşısı olan Kemal Öztürk koronavirüse yakalandı

Koronavirüs aşısı olan Kemal Öztürk koronavirüse yakalandı

İlginizi Çekebilir

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Bakan Koca son durumu açıkladı

Bakan Koca son durumu açıkladı

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

İstanbul'da vakalar yüzde 40 oranında azaldı

İstanbul'da vakalar yüzde 40 oranında azaldı

Korona aşısından iyi bir haber daha!

Korona aşısından iyi bir haber daha!

Şüpheli tavırları ele verdi! Kimliği şoke etti

Şüpheli tavırları ele verdi! Kimliği şoke etti

Diğer Haberler

Bugün yapılacak Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı ertelendi

Bugün yapılacak Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı ertelendi

Bolu'daki parkta genç kız dehşeti yaşadı! Arkasından yaklaşıp bıçakla saldırdı

Bolu'daki parkta genç kız dehşeti yaşadı

Keşif yapıldı! Pınar'ı nasıl öldürdüğünü böyle anlattı

Keşif yapıldı! Pınar'ı nasıl öldürdüğünü böyle anlattı

İzmir'de ilginç olay! 'Sokak benim' dedi, tel örgüyle kapattı

İzmir'de ilginç olay! Sokağı tel örgüyle kapattı

Sosyal medyadan tanıştıkları zengin iş adamlarını sahte sterlin ile dolandırdılar

Zengin iş adamlarına hayatlarının şokunu yaşattılar

Kastamonu'da koronavirüsten ölen doktorun ardından dram çıktı

Koronavirüsten ölen doktorun ardından dram çıktı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.