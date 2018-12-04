Prof. Dr. İbrahim Emiroğlu: Adet olmak hastalıktır! Kızlar tedavi edilsin

Sendika tarafından yapılan açıklamada, "22 Kasım 2018 tarihinde Güzelbahçe Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen ‘Peygamberimiz ve Gençlik" adlı konferansta İslam dini ile ilgisi olmayan, peygamberin ahlakı ile uyuşmayan, ortaçağ zihniyetini barındıran iddia ve söylemlerle ilgili olarak suç duyurusunda bulunduk. Dinle ilgisi olmayan ve gençlerimizi kindar yetiştirmeyi hedefleyen her türlü uygulamanın takipçisi olmaya devam edeceğiz" dendi.

"ADET OLMAK BİR HASTALIKTIR"



Cumhuriyet'te yer alan habere göre, ilçedeki ortaokullardan 7. ve 8. sınıflardan 30'ar, liselerden ise 40'ar öğrencinin, ikişer öğretmen eşliğinde katılımının istendiği belirtilen suç duyurusu dilekçesinde, konferansla ilgili şu bilgiler verildi:

"Etkinlikte konuşmacı Prof. Dr. İbrahim Emiroğlu (DEÜ İlahiyat Fakültesi Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü / Mantık Anabilim Dalı Başkanı) tarafından yapılan anlatımlar, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası ve Temel Hak ve Özgürlükler kapsamında oldukça sıkıntılı olup din, felsefe ve cinsiyet üzerinden büyük ayrımcılık ve nefret söylemleri içermektedir. Prof. Emiroğlu tarafından 'Kızlar âdet olur, âdet olmak bir hastalıktır ve mutlaka tedavi olmaları gerekir. 15 yaşındaki kızlar evlenebilir', 'Kızlar tesettüre girsinler, edepli olsunlar', ‘LGBTİ masum gibi gösteriliyor, tedavi olmaları lazım', ‘Laiklik en büyük tehlikedir' gibi ifadeler kullanılmıştır.