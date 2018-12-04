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Prof. Dr. İbrahim Emiroğlu: Adet olmak hastalıktır! Kızlar tedavi edilsin

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.12.2018 07:11 | Son Güncelleme

Eğitim-İş Sendikası, Güzelbahçe Müftülüğü tarafından Mevlid-i Nebi Etkinlikleri Haftası’nda öğrencilere verilen 'Peygamberimiz ve Gençlik' adlı konferansta söylenen sözlerle ilgili olarak İzmir Milli Eğitim Müdürlüğü’ne ve 9 Eylül Üniversitesi Rektörlüğü’ne suç duyurusunda bulundu. Söz konusu etkinlikte Dokuz Eylül Üniversitesi'nde görevli öğretim üyesi İbrahim Emiroğlu'nun "15 yaşındaki kızlar evlenebilir" ve "Adet olmak bir hastalıktır, kızlar tedavi edilsin" sözleri büyük tepki topladı.

Prof. Dr. İbrahim Emiroğlu: Adet olmak hastalıktır! Kızlar tedavi edilsin

Sendika tarafından yapılan açıklamada, "22 Kasım 2018 tarihinde Güzelbahçe Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen ‘Peygamberimiz ve Gençlik" adlı konferansta İslam dini ile ilgisi olmayan, peygamberin ahlakı ile uyuşmayan, ortaçağ zihniyetini barındıran iddia ve söylemlerle ilgili olarak suç duyurusunda bulunduk. Dinle ilgisi olmayan ve gençlerimizi kindar yetiştirmeyi hedefleyen her türlü uygulamanın takipçisi olmaya devam edeceğiz" dendi.

"ADET OLMAK BİR HASTALIKTIR"

Cumhuriyet'te yer alan habere göre, ilçedeki ortaokullardan 7. ve 8. sınıflardan 30'ar, liselerden ise 40'ar öğrencinin, ikişer öğretmen eşliğinde katılımının istendiği belirtilen suç duyurusu dilekçesinde, konferansla ilgili şu bilgiler verildi:

"Etkinlikte konuşmacı Prof. Dr. İbrahim Emiroğlu (DEÜ İlahiyat Fakültesi Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü / Mantık Anabilim Dalı Başkanı) tarafından yapılan anlatımlar, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası ve Temel Hak ve Özgürlükler kapsamında oldukça sıkıntılı olup din, felsefe ve cinsiyet üzerinden büyük ayrımcılık ve nefret söylemleri içermektedir. Prof. Emiroğlu tarafından 'Kızlar âdet olur, âdet olmak bir hastalıktır ve mutlaka tedavi olmaları gerekir. 15 yaşındaki kızlar evlenebilir', 'Kızlar tesettüre girsinler, edepli olsunlar', ‘LGBTİ masum gibi gösteriliyor, tedavi olmaları lazım', ‘Laiklik en büyük tehlikedir' gibi ifadeler kullanılmıştır.

"GENÇLERİN DİNDEN UZAKLAŞMASININ TEMEL NEDENİ LAİKLİKTİR"

Çocuklarının bu etkinliğe zorla götürüldüğünü öğrenen velilere, şikâyet için gittikleri okul yöneticilerinden "Bizim ilgimiz yok, toplantıyı müftülük düzenledi" bilgisi verildiği öğrenildi.

Etkinliği izleyen bir öğrencinin konferansta aldığı notlar da şöyle:

"Kızını dövmeyen dizini döver. Devrimciler hayvani bir hırsla hareket ederler, sadece bir hevestir. Komünizm büyük bir tehlikedir. Gençlerin dinden uzaklaşmasının temel nedeni laikliktir. Ergenlik yaşı düştü. Aileler 14 yaşındaki kızlarına mini etek giydirip dışarı çıkmasına izin veriyor. Bu olaylar yaşanırken yanımızda din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmenimiz ve müdür yardımcımız da vardı."

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Dokuz Eylül Üniversitesi adet sendika İbrahim Emiroğlu

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