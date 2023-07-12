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Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu her gün tüketiyor! Günde 1 kaşığı şifa dağıtıyor

12.07.2023 15:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Vücut direncinin artırılmasında tüketilen besinler önemli rol oynuyor. Hastalıklara karşı önlem almak için beslenme düzeninde sağlıklı gıdalara yer vermek gerekiyor. Kahvaltıda tüketilen bazı yiyecekler sağlığı riske atarken bazıları ise birçok sağlık sorununa şifa dağıtıyor. Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu her sabah tükettiği mucizevi şifa kaynağı hakkında açıklama yaptı.

Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu her gün tüketiyor! Günde 1 kaşığı şifa dağıtıyor

Hastalıkların önlenmesinde beslenme ve uyku düzeni büyük önem taşıyor. Tüketilen bazı gıdalar adeta zırh görevi görüyor ve hastalıklara karşı vücudu koruyor. Sağlıksız gıdalar ise vücut direncini kötü etkiliyor. Her sabah yorgun uyanan kişiler vücutlarına güç verecek ve hastalıklara karşı koruyacak doğal gıdalara başvurabiliyor. Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu beslenme üzeninde tahinin önemine dair bilgi verdi.

İBRAHİM SARAÇOĞLU ÖNERDİ

Sağlıklı beslenme üzerine sık sık önerilerde bulunan Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu kendisinin her sabah düzenli olarak tükettiği besini açıkladı. Saraçoğlu, her sabah tahin tüketerek güne başlayın uyarısında bulundu. Faydaları saymakla bitmeyen tahin romatizma hastaları için çok faydalı olduğu gibi olası romatizma riskinin de azalmasını sağlar. Çünkü tahin eklemler için çok faydalıdır. Fitness yapan kişiler antrenman öncesinde ve sonrasında tahin tükettiklerinde hem eklem sağlıkları korunur hem de enerjik hissederler.

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TAHİNİN FAYDALARI

BAĞIŞIKLIK SİSTEMİ

Tahin, bağışıklık sistemini destekleyen 4 ana madde olan, çinko, demir, bakır ve selenyum mineralleri bakımından zengindir. Günlük sadece 1 tatlı kaşığı miktarında alınan tahin, günlük alınması gereken bakır miktarının %26’sını, günlük alınması gereken çinko miktarının %9’unun, demir ve selenyum miktarının ise % 12’sini sağlamaktadır.

KEMİK SAĞLIĞI

Susam kemik sağlığını koruyucu etki göstermektedir ve dolayısı ile susam yağından elde edilen tahin de kemik sağlığını korumaktadır ve kemiklerin güçlenmesini sağlamaktadır. Tahin, yüksek oranda kalsiyum, bakır ve magnezyum minerali içermektedir. Bir tatlı kaşığı tahin, 88 miligram kalsiyum içermektedir. Tahin, özellikle kalça ve omurga kemiklerini korumaktadır.

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BEYİN SAĞLIĞI

Tahin içeriğinde bulunan omega 3 ve omega 6 yağ asitleri yardımı ile, duygusal optimize sağlığını destekler ve beynin bilişsel fonksiyonlarını destekler. Alzheimer hastalığı gelişimini yavaşlatan, omega 3 yağ asitleri, hafızayı ve düşünmeyi geliştirir. Tahinin yapısında bulunan manganez minerali de, sinir hücrelerinin ve beynin fonksiyonlarını destekler.

KAS SAĞLIĞI

Tahin, %20 oranında saf protein içermektedir. Bundan dolayı tahin, kasların güçlü kalmasını sağlamaktadır. Özellikle ağır antrenman ve egzersiz sonrası tüketilen tahin, kasları güçlendirir ve korur.

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PARLAK SAÇLAR

B vitaminin hemen her çeşidini içeren tahin, sinir hücrelerini uyarmaya yardımcı olur ve kırmızı kan hücrelerinin sağlığını büyük oranda korur. Bundan dolayı tahin, saç köklerinin beslenmesini ve saçların daha sağlıklı, parlak olmasını sağlar.

CİLT SAĞLIĞI

B vitaminin hemen her çeşidini içeren tahin, sinir hücrelerini uyarmaya yardımcı olur ve kırmızı kan hücrelerinin sağlığını büyük oranda korur. Bundan dolayı tahin, cildin beslenmesini ve yenilenmesini sağlamaktadır. Cildinizin daha aydınlık ve sağlıklı olması için, tahini kullanarak bir cilt maskesi yapabilirsiniz.

ANTİOKSİDAN

Tahinin sağlığa olan birçok olumlu etkisinin altında, tahinin sahip olduğu antioksidan özelliğinin etkisi bulunmaktadır. Tahinin, anti-iltihap etkileri, astım ve solunum yolları problemlerine karşı koruyucu olması, bağışıklık sistemini koruması gibi birçok etkisi, tahinin antioksidan özelliğinden kaynaklanmaktadır.

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tahin ibrahim saraçoğlu

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