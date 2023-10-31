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  4. Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu her gün tüketiyor! Günde yalnızca 2 bardak için, öksürükten kurtulun

Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu her gün tüketiyor! Günde yalnızca 2 bardak için, öksürükten kurtulun

31.10.2023 10:05 | Son Güncelleme:
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Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu kış aylarında sık sık hastalananlar için açıklamada bulundu. Bronşit ve öksürük gibi sağlık problemlerini işaret edip dikkat çeken bir uyarıda bulunan uzman isim kuru öksürüğün zamanla balgama dönüşüp boğazda tahrişe neden olduğunu belirtti. İşte uzman ismin bu rahatsızlıklar için önerdiği o kür...

Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu her gün tüketiyor! Günde yalnızca 2 bardak için, öksürükten kurtulun

Her gün tükettiği incir kürünü açıklayan İbrahim Saraçoğlu bu formülün bağışıklık sistemini tavan yaptırdığını vurguladı. Bu kür, düzenli tüketildiği takdirde kişileri hastalıklardan uzak tutabilir.

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BAĞIŞIKLIK SİSTEMİNİ GÜÇLENDİRİYOR

İşte incir kürünün yapılışı:

  • İlk olarak iki su bardağı çiğ sütün içine iki tane kuru inciri doğrayın ve atın.

  • Ardından sütü kaynatın.

  • Kaynadıktan sonra 20 dakika kadar bekleyin ve bu karışımı günde 2 defa tüketin.

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İNCİRİN FAYDALARI

Sindirim sistemine iyi gelir:

Zengin lif içeriği ile incir, bireylerin tok hissetmesini sağlarken aşırı yeme isteğini azaltır, böylece mide aşırı yorulma ile karşılaşmaz. Ayrıca incir mideyi kuvvetlendiren bir yapıya da sahiptir. Düzenli tüketilen incir, vücudun ülser gibi rahatsızlıklardan da korunmasına yardımcı olur.

Kabızlığı önler:

Yüksek lif içeriği, bağırsak çalışmasını belirli bir düzene sokar ve bağırsak tembelliğinin önüne geçer, bu durum sağlıklı bağırsak oluşumunda etkilidir. Sağlıklı ve düzenli çalışan bağırsaklarda kabızlık oluşmasının ihtimali azalır. İncir kabızlık dışında ishal ve düzensiz bağırsak hareketlerinin de düzelmesine yardımcı olur.

Kanseri önler:

Antioksidan bakımından oldukça zengin bir kaynaktır. İçerisinde bulundurduğu antioksidanlar kanser oluşumuna neden olan hücrelerin bölünmesini engeller, böylece kanser ilerlemesi yavaşlar ve ortadan kalkar. Ayrıca içerisindeki lif, bağırsağı kuvvetlendirirken kolon kanserinin oluşmasının da önüne geçmeye yardım eder.

Ağrıları azaltır:

İncir özellikle soğuk havaların etkisiyle kendini gösteren grip, nezle vb. hastalıklarda oluşan ağrılara iyi gelir. Bunun için bir kuru inciri, bir bardak ılık su ve bir kaşık balla karıştırmalısınız. Kuru incirin faydaları arasında boğaz ağrılarına iyi gelmesi gösterilebilir.

Cinsel bozuklukların önüne geçer:

Afrodizyak etkisi sorgulanmakta olan 2 ya da 3 adet incirin sütle ıslatılarak yenmesi, cinsel dalgalanmaların önüne geçer. Böylece incir erektil sorunların, kısırlığın, dayanıklılık gibi sorunların problem olmasını engeller. Ayrıca düzenli olarak tüketilen incirin doğurganlığı arttırdığı da bilinir.

Kalbe iyi gelir:

Kurutulmuş incir içerisinde bulunan omega 3, omega 6 ve fenol yağ asitleri kalp hastalıklarını önleyici bir etkiye sahiptir. Bunun dışında incir yaprakları trigliserit miktarını önemli ölçüde düzene sokar. Bu durum korener kalp rahatsızlıklarının önüne geçilmesinde etkili olduğu gibi bireylerin kalp krizi riskini de en alt seviyeye indirir.

İnsülin seviyesinin düşmesini sağlar:

İncir yaprakları, insülin iğnesi vurulmak zorunda olan bireylerin insülin değerlerinin düşmesine yardımcı olur. Ayrıca potasyum bakımından zengin olan incir, vücuda alınan şeker emilimini düzene sokarak kan şekerini dengeler. Buna bağlı olarak "incir şekeri yükseltir mi" sorusunun cevabı, elbette düşürür olacaktır. Yüksek şeker sıkıntısı çeken kişilerin şeker oranının dengelenmesi için faydalıdır. İncir, şeker hastalığının ortadan kalkmasını sağlayamaz ancak düzenli kullanımında yaşam kalitelerini arttırır.

Tansiyona iyi gelir:

İncir özellikle potasyum seviyesi düşük olan kişilerde, içerisinde bulundurduğu yüksek potasyum ile tansiyonun dengelenmesinde önemli bir rol oynar. Günlük düzenli incir tüketimi tansiyonu dengeleyerek, tansiyona bağlı birçok hastalıktan korunmayı sağlar.

Kolesterole iyi gelir:

İçerisinde pektin isimli çözülebilir lif bulunduran incir, bu lif aracılığıyla sindirim sisteminde kümeler halinde biriken kolesterolü kendisine bağlayarak dışarı atar. Böylece kolesterol seviyesi düşer ve kolesterola bağlı hastalıklara yakalanma riski düşer.

Zayıflamaya yardımcıdır:

İncir içerdiği lif oranı ile tok tutucu özelliğe sahiptir. Tok tutan incir özellikle obezlikle mücadelede ve zayıflama diyetlerinde kullanılan bir meyvedir. Aşırıya kaçılmadan belirlenen ölçüde kullanıldığı sürece zayıflamaya yardımcı olur.

İncirin faydaları arasında yukarıda belirtilenlerin dışında; bronşları açtığı, metabolizmayı güçlendirdiği, çıban ve iltihap oluşumunu engellediği, hücreleri yenilediği, beynin büyümesine yardımcı olduğu, halsizlik ve unutkanlığı önlediği bilinir. Ayrıca incir C ve E vitaminleri açısından zenginliği ile saçları besleyici bir özelliğe de sahiptir.

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