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Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu saç dökülmesi için mucizevi formülü açıkladı! Günde 30 dakika uygulayın, bunu süren kel kalmıyor

16.08.2023 10:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İbrahim Saraçoğlu'ndan saç dökülmesinden muzdarip kişiler için dikkat çeken bir açıklama geldi. Evde 5 dakikada hazırlanıp 30 dakika boyunca uygulanan formülle bu sorunun önüne geçmek mümkün. İşte saç dökülmesi sorunu yaşayanlar için Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu'nun açıkladığı o mucizevi formül...

Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu saç dökülmesi için mucizevi formülü açıkladı! Günde 30 dakika uygulayın, bunu süren kel kalmıyor

Saç yağlanması dökülme sorununu da beraberinde getiriyor. Lavanta çiçeği formülünü veren Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu, 30 dakika yapılacak bakım ile saç dökülmesinin önlenebileceğini söyledi.

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SAÇ DÖKÜLMESİNİ VE YAĞLANMASINI DURDURAN KARIŞIM

Saç kürü için malzemeler:

1 tatlı kaşığı kurutulmuş lavanta çiçeği

1 bardak su

Saç dökülmesini önleyen lavanta çiçeği formülünün hazırlanışı:

1 tatlı kaşığı kurutulmuş lavanta çiçeğini 1 bardak su ile karıştırın ve kaynatın.

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YALNIZCA 30 DAKİKA BEKLETİN!

Hazırlanan karışımı 10 dakika soğumaya bıraktıktan sonra saçlarınızı yıkayın. Kurulama işleminden sonra lavanta çiçeği kürünü saçınıza sürün. Saçınızı yarım saat sonra yıkayabilirsiniz.

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LAVANTA ÇİÇEĞİNİN FAYDALARI

Lavanta mide bulantısı sorununu engeller ve kusmayı önler.

Sindirim sistemi sorunu ve hazımsızlık için birebirdir.

Şiddetli baş ağrılarına iyi gelir.

Uyku problemi olan kişilerde rahatla sağlar ve gevşeterek uyku sorununu düzene sokar.

İnsan vücuduna sağladığı rahatlık ve gevşetici özellik sayesinde sinirli kişileri yatıştırır.

Böbrekte oluşan ağrılara iyi gelir.

İştah problemi yaşayan kişilerin büyük oranda sorununu ortadan kaldırır.

Cilt sorunlarına iyi gelir ve cildi yeniler.

Lavanta, vücutta oluşan mantar enfeksiyonların tedavisinde de kullanılmaktadır.

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