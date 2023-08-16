Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu saç dökülmesi için mucizevi formülü açıkladı! Günde 30 dakika uygulayın, bunu süren kel kalmıyor

Saç yağlanması dökülme sorununu da beraberinde getiriyor. Lavanta çiçeği formülünü veren Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu, 30 dakika yapılacak bakım ile saç dökülmesinin önlenebileceğini söyledi.
Saç kürü için malzemeler:
1 tatlı kaşığı kurutulmuş lavanta çiçeği
1 bardak su
Saç dökülmesini önleyen lavanta çiçeği formülünün hazırlanışı:
1 tatlı kaşığı kurutulmuş lavanta çiçeğini 1 bardak su ile karıştırın ve kaynatın.
Hazırlanan karışımı 10 dakika soğumaya bıraktıktan sonra saçlarınızı yıkayın. Kurulama işleminden sonra lavanta çiçeği kürünü saçınıza sürün. Saçınızı yarım saat sonra yıkayabilirsiniz.
Lavanta mide bulantısı sorununu engeller ve kusmayı önler.
Sindirim sistemi sorunu ve hazımsızlık için birebirdir.
Şiddetli baş ağrılarına iyi gelir.
Uyku problemi olan kişilerde rahatla sağlar ve gevşeterek uyku sorununu düzene sokar.
İnsan vücuduna sağladığı rahatlık ve gevşetici özellik sayesinde sinirli kişileri yatıştırır.
Böbrekte oluşan ağrılara iyi gelir.
İştah problemi yaşayan kişilerin büyük oranda sorununu ortadan kaldırır.
Cilt sorunlarına iyi gelir ve cildi yeniler.
Lavanta, vücutta oluşan mantar enfeksiyonların tedavisinde de kullanılmaktadır.