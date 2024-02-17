Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu tarifi verdi: Mide ağrısını anında kesiyor

Mide ağrısı, günlük yaşantımızı olumsuz etkileyen rahatsız edici bir durumdur ve hızlı bir şekilde çözüm bulunması gerekir. Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu, doğal sağlık çözümleriyle tanınan bir uzmandır ve mide ağrısını anında kesmek için etkili bir tarif sunmuştur. Bu tarif, doğal malzemelerle hazırlanır ve mide ağrısını anında kesme özelliğiyle bilinir.

MİDE AĞRISINI ANINDA KESEN KÜR

Mide ağrısı kürü için gerekli malzemeler;

1 tatlı kaşığı dağ kekiği

1 su bardağı su

Yapılışı;

Bir cezveye 1 su bardağı suyu ekleyin ve ocağa alın. Kaynayan suya 1 tatlı kaşığı dağ kekiğini atın. Bu karışımı 5 dakika daha kaynatın. Daha sonra süzün ve tüketin.

Şifa Olsun!

