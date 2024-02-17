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    4. Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu tarifi verdi: Mide ağrısını anında kesiyor

    Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu tarifi verdi: Mide ağrısını anında kesiyor

    Nilgün Akbıyık Nilgün Akbıyık Mynet Kadın / Sağlık Editörü
    17.02.2024 11:48 | Son Güncelleme:
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    Mide ağrısı, hayat kalitesini olumsuz yönde etkileyen rahatsız edici bir durumdur ve anında rahatlama sağlayacak etkili çözümler aranır. Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu, uzmanlığıyla tanınan bir isim olarak, mide ağrısını hafifletmek için etkili bir tarif sundu. Bu tarif, doğal ve kolay bulunabilir malzemelerle hazırlanır ve mide ağrısını anında kesmeye yardımcı olabilir.

    Mide ağrısı, günlük yaşantımızı olumsuz etkileyen rahatsız edici bir durumdur ve hızlı bir şekilde çözüm bulunması gerekir. Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu, doğal sağlık çözümleriyle tanınan bir uzmandır ve mide ağrısını anında kesmek için etkili bir tarif sunmuştur. Bu tarif, doğal malzemelerle hazırlanır ve mide ağrısını anında kesme özelliğiyle bilinir.

    MİDE AĞRISINI ANINDA KESEN KÜR

    kekik çayı3

    Mide ağrısı kürü için gerekli malzemeler;

    • 1 tatlı kaşığı dağ kekiği
    • 1 su bardağı su

    kekik çayı2

    Yapılışı;
    Bir cezveye 1 su bardağı suyu ekleyin ve ocağa alın. Kaynayan suya 1 tatlı kaşığı dağ kekiğini atın. Bu karışımı 5 dakika daha kaynatın. Daha sonra süzün ve tüketin.

    Şifa Olsun!

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