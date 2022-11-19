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Prof. Dr. İlber Ortaylı, oy vereceği aday profili açıkladı! Dikkat çeken ifadeler: Belediye reisi ya da bakanlık yapmış...

19.11.2022 11:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

YouTube'da yayın yapan Kafa TV programına konuk olan tarihçi yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı, oy vereceği aday profili hakkında gündem olacak açıklamalarda bulundu. Dikkat çeken ifadeler kullanan Ortaylı, oy vereceği cumhurbaşkanı adayının, "Belediye reisi ya da bakanlık düzeyince önemli işler yapmış olması gerektiğini" belirtti. Kişilik özellikleri hakkında da konuşan Prof. Dr. Ortaylı, "Hakkında dedikodu olmayacak, dürüst olacak" derken bağıran bir adam istemediğini de söyledi.

Prof. Dr. İlber Ortaylı, oy vereceği aday profili açıkladı! Dikkat çeken ifadeler: Belediye reisi ya da bakanlık yapmış...

Tarihçi yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı, YouTube'daki Kafa TV kanalında yayınlanan "Cahille Sohbeti Kestim" programına konuk oldu. Gazeteci Candaş Tolga Işık'ın sorularını yanıtlayan Ortaylı, oy vereceği aday profilini açıkladı. Olası özellikleri hakkında konuşan ve "Bir şey yapmış olacak" diyen Ortaylı, şunları söyledi:

"BELEDİYE REİSİ VEYA BAKANLIK DÜZEYİNDE BİR ŞEY YAPMIŞ OLMALI"

Benim oy vereceğim aday profili çok zor ama var. Özellikleri bir kere, bir şey yapmış olacak. Göreceğim ben iktidarda. Tabii ki şimdiki iktidarı kastetmiyorum, onu demiyorum. Belediye reisi düzeyinde veya geçmişteki önemli bir bakanlık düzeyinde bir şey yapmış, yaratmış adamı kastediyorum. Genel müdürlük olamaz. Bir yerin etkili bir belediye reisi olur, bir bakanlığı çok iyi yöneten biri olabilir mesela. Göze batmış bir dışişleri bakanı, ya da hakikaten iyi program uygulayan bir maliye bakanı, bir ziraat bakanı, sanayi bakanı, yani bir şeyler yapan. Tabii bir şeyi unutmamak lazım. Bu memlekette o kadar uzun boylu da kimse kalamıyor. Tek parti devrindeymiş 7 yıllık milli eğitim bakanı mesela. Şimdi o imkan çok azaldı. Buna rağmen böyle biri olabilir.

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"HAKKINDA DEDİKODU OLMAYACAK"

Ortaylı, "Kişilik özellikleri olarak nasıl biri olmalı?" sorusuna ise, "Hakkında dedikodu olmayacak. Dürüst davrandığı, adil davrandığı, bilgili olduğu bir kere çok seçkin bilgisi olan birisi olacak. Çünkü Türkiye halkının yarısı okumuş yarısı dünyadan bir haber. İçlerinde hakikaten dünyanın standartlarına uygun entelektüeller var, dar bir grup da olsa. Düpedüz boş bir zatın o milletin yarısına hitap edemeyeceği, onlara haksız davranacağı çok açık. Çıtayı yükseltmek durumundayız. Burası öyle, rastgele bir toplum değil.

"BAĞIRAN ADAM İSTEMİYORUM"

İyi hekim iyi mühendis... Ben bunların hakkını da koruyacak bir adam isterim. Bana doktoru hastaneye saldırtıp dövdükleri zaman birtakım sapıklar 'E işte halk böyle düşünüyor' diye alttan çeviren insan değil, doğru dürüst adam isterim. Ne diye bağırıyor ki ben karşımda nutuk denemesi yapan bir adam istemiyorum."

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