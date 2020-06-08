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  4. Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'dan canlı yayında uyarı: Dünyada ikinci artış yaşanıyor

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'dan canlı yayında uyarı: Dünyada ikinci artış yaşanıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.06.2020 20:40 | Son Güncelleme

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan CNN Türk'te katıldığı Tarafsız Bölge programında hafta sonu çok tartışılan görüntüleri yorumladı. Kaygının yok olduğunu söyleyen Ceyhan, "Virüsün bulaşıcılığında bir azalma falan yok." dedi. Ceyhan, "Şu anda dünyada ikinci bir artış yaşanıyor. Birçok ülkede salgın dalgası yeni başladı. Bizde azalmaya başlaması yetmiyor, mesafeli maskeli yaşamak durumunda kalacağız" dedi.

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'dan canlı yayında uyarı: Dünyada ikinci artış yaşanıyor

Ceyhan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Sayıları onun için söylüyordum, sayının artışına yol açmıyor ama sayıların düşmemesine neden oluyor. Kaygı tamamen yok oldu maalesef. Taziye ziyaretlerini, eğlenceleri ekleyince tehdit giderek büyüyor. İran gözümüzün önünde, daha büyük bir dalga yaşıyor. Mayıs gelecek bu iş bitecek lafları bu görüntüleri ortaya çıkardı. Virüsün bulaşıcılığında bir azalma falan yok. Bir tane taziye ziyaretinden 190 vaka çıkıyor. O halde virüs bir şey kaybetmedi.

Virüs mutasyona uğradı da gücünü kaybetti o yüzden böyle oluyor diyemiyoruz. Birçok nedeni var. Biz 65 yaş üzerini izole ettik. Dışarı çıkmayan insanlar virüsü alıp hayatını kaybediyor. Yaşlı grubu koruyamazsak ölüm oranları artmış diye göreceğiz.

Kararında bir kaygı her zaman gereklidir. Bir süre sonra bu gerekenden de aşağıya inerse tehlike var demektir.

"DÜNYADA İKİNCİ BİR ARTIŞ YAŞANIYOR"

Bir kısım insan çok tedbirli kurallara uyuyor. Evlerine kapanan, aylardır dışarı çıkmayan insanlara haksızlık oluyor. Şu anda dünyada ikinci bir artış yaşanıyor. Birçok ülkede salgın dalgası yeni başladı. Bizde azalmaya başlaması yetmiyor, mesafeli maskeli yaşamak durumunda kalacağız.

Yüksek oranda yaşlılar hayatını kaybediyor.

Biz bir Avrupa ülkesi gibi değiliz. Yaşlıların çoğu çocuk, torun birlikte yaşıyor. Bulaşın çoğu ev içi temas şeklinde oluyor.

Bütün toplumu kontrol altında tutarsanız virüs toplumda iyice azalacağı için o grubun dışarı çıkması o insanların dışarı çıkması daha az risk oluşturacak.

Sadece maske takarak yüzde 86 oranında korunuyorsunuz maske olmadan mesafe kuralına uyarsanız yüzde 82 ikisini birden uygularsanız yüzde 97 oranında korunuyorsunuz.

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