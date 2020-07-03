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Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'dan 'süper bulaştırıcı' açıklaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.07.2020 10:06 | Son Güncelleme

Türkiye'nin koronavirüs raporunu değerlendiren Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, 'süper bulaştırıcılar' ile ilgili de önemli değerlendirmelerde bulundu. "200 bin civarında aktif virüs taşıyan insan var. Bu insanların içinde de sayısını bilmiyoruz ama süper bulaştırıcılar var. Bir sınıfa girdiğinde, sınıfın yarısından fazlasını enfekte edebilecek çocuklar da var." diyen Ceyhan, okulların açılabilmesi için vaka sayısının 1000'in altına düşmesi gerektiğine vurgu yaptı.

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'dan 'süper bulaştırıcı' açıklaması

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Prof Dr. Mehmet Ceyhan, CNN TÜRK canlı yayınında koronavirüse ilişkin çarpıcı açıklamalar yaptı.

"SÜPER BULAŞTIRICININ YAŞI YOK"

Ceyhan'ın açıklamaları şöyle:

"Süper bulaştırıcının yaşı yok, her yaşta olabilir. Eğer belirti göstermeyen bir kişiyse o zaman bulaştırma riski daha yüksek. Çünkü bilmiyoruz, önlem alamıyoruz. Bunlar halk arasında sanıldığı kadar çok sayıda da değiller. Ama neden böyle bulaştırdıklarıyla ilgili kesin bilgilerimiz yok. Sadece tahmin edebiliyoruz. Bir anda daha fazla damlacık çıkartabiliyorlar, öksürük ve hapşurukla virüsü daha uzağa gönderebiliyorlar.

Vakaların çoğunun genç yaş grubunda olması biraz da bizim daha büyük yaş grubunu uzun süre korumamız, dışarıya çıkarmamamız, daha önceki tarihteki dağılımı bilmememize rağmen tahmin ediyorum ki Haziran'ın başından itibaren 65 yaşın üzerindeki vaka oranlarında artış var. Bu bizim yatan hasta sayısındaki, solunum cihazına bağlanan hasta sayısındaki artışı izah eden bir gelişme.

Bu konuda da son günlerde değişik yayınlar var. Görülen o ki bir insandaki riski belirleyen esas faktör yaş değil; düşkünlük durumu diye tarif edebiliriz. Yani örneğin yaşlı bir insan dinç hissediyorsa; rahat yerinden kalkıp dolaşabiliyorsa o insanda hastalık daha hafif seyrediyor. Ancak 65 yaşın altında olup, değişik nedenlerle kendini yorgun hissediyor, yerinden kalkarken zorlanıyorsa onlarda hastalık daha ağır seyrediyor. Deniyor ki, burada ağır hissetme sebebini belirleyen yaş değil, kişinin düşkünlük durumu. Bunu ölçmek çok kolay değil, test yapmanız lazım.

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