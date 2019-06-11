Prof. Dr. Mesut Hakkı Caşın: Rumların tutuklama kararı yetkisizdir

İSTANBUL, (DHA)- Uluslararası İlişkiler Uzmanı Prof. Dr. Mesut Hakkı Caşın, Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki kaynaklardan vazgeçmesi için baskı oluşturulduğunu belirterek, uluslararası tutuklama kararı çıkaran Güney Kıbrıs’ın bu kararının yetkisiz olduğunu söyledi.

İstinye Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanı Prof. Dr. Mesut Hakkı Caşın, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin Fatih sondaj gemisi mürettebatına ilişkin aldığı kararı değerlendirdi. Ada topraklarındaki zenginliklerin iki devletin eşit olarak bölüşmesi gerektiğini vurgulayan Prof. Dr. Caşın, Birleşmiş Milletler kararlarında da bu kaynakların her iki toplumun ortak iradesinde olduğunu ifade etti.

"TUTUKLAMA OLURSA DENİZ KUVETLERİ ATEŞ AÇAR"

Tutuklama kararının yetkisiz, hukuken sakat ve hiçbir hükmünün olmadığını vurgulayan Prof. Dr. Caşın, savaş çıkması durumunda sorumluluğun Güney Kıbrıs Rum yönetimine ait olduğunu dile getirdi. Prof. Dr. Caşın, "Akdeniz’deki gemi egemen bir devlet olarak Türkiye’ye aittir. Araştırma gemisinin uluslararası sulardaki faaliyetleri Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku sözleşmesi, uluslararası genel hukuk kurallarına göre Türkiye’dedir. Eğer tutuklama girişimi olursa Türkiye’nin deniz kuvvetleri ateş açar. Bu durumda doğacak kayıplardan Güney Kıbrıs Rum yönetimi sorumludur" dedi.