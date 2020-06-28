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Prof. Dr. Naci Görür'den Marmaris depremi analizi

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.06.2020 21:42 | Son Güncelleme

Bilim Akademisi Üyesi Prof. Dr. Naci Görür Muğla'nın Marmaris ilçesinde meydana gelen depremle ilgili analizlerini sosyal medya hesabından paylaştı.

Prof. Dr. Naci Görür'den Marmaris depremi analizi

Prof. Dr. Naci Görür, Muğla'nın Marmaris ilçesinde meydana gelen ve bir çok ilden hissedilen 5,2 büyüklüğündeki depremle ilgili sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu.

Prof. Dr. Görür'ün sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şu şekilde:

"Arkadaşlar, muhtemelen Marmaris Körfezi içinde 5.4’lük derin bir deprem oldu. Şekilden de göreceğiniz gibi bu körfez içinde KD-GB uzanımlı bir fay var. Benzer doğrultulu faylar Bozburun-Söğütköy doğusunda karada da var. Depremi oluşturan fay Plini-Strabo zonunun hemen kuzeyinde."

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