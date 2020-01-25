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Prof. Dr. Naci Görür, Elazığ'daki 6,8 büyüklüğündeki depremi 3 ay önceden tahmin etti!

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.01.2020 01:34 | Son Güncelleme

Deprem uzmanı Naci Görür'ün 6 Ekim 2019'da CNN Türk'te yayınlanan programda Elazığ ve çevresinde meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremi nokta atışıyla işaret ettiği görüntüler gündem oldu.

6 Ekim 2019'da CNN TÜRK'te Hakan Çelik'in sunduğu Hafta Sonu programında Prof. Dr. Naci Görür'ün yaptığı açıklamalar Elazığ depremi sonrası gündeme geldi.

Türkiye'nin deprem haritasını inceleyen Görür, depremi nokta atışıyla işaret etti.

İşte Naci Görür'ün açıklamaları:

Doğu Anadolu fayına bir uyarı yapmak istiyorum. Doğu Anadolu fayı uzun zamandır suskun. Aşağı yukarı bin 500 yıllarından beri deprem olmadı. Büyük depremler olmuş. O bölgeler için ciddi risk söz konusu. Elazığ-Bingöl arası...

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
Adam falcı-ebcedçi-tahminci değil bu işin en ehil profösörlerinden birisidir. Kendisini acilen yeni bir yayında görmemiz gerekiyor
Helal olsun sana sayin Naci Görür, kac kere Elazig Bingöl arasi diye, resmen acikladi, ciddi deprem bekliyorum , orada 1500 yildir enerji birikimi var, dedi.
way be bilim budur
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