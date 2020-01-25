Prof. Dr. Naci Görür, Elazığ'daki 6,8 büyüklüğündeki depremi 3 ay önceden tahmin etti!

6 Ekim 2019'da CNN TÜRK'te Hakan Çelik'in sunduğu Hafta Sonu programında Prof. Dr. Naci Görür'ün yaptığı açıklamalar Elazığ depremi sonrası gündeme geldi.

Türkiye'nin deprem haritasını inceleyen Görür, depremi nokta atışıyla işaret etti.

İşte Naci Görür'ün açıklamaları:

Doğu Anadolu fayına bir uyarı yapmak istiyorum. Doğu Anadolu fayı uzun zamandır suskun. Aşağı yukarı bin 500 yıllarından beri deprem olmadı. Büyük depremler olmuş. O bölgeler için ciddi risk söz konusu. Elazığ-Bingöl arası...

