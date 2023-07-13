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Prof. Dr. Naci Görür harita vererek duyurdu! "O bölgelerin büyük bir deprem üreteceğini..."

13.07.2023 18:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Prof. Dr. Naci Görür sosyal medya hesabı üzerinden paylaşımda bulundu. Görür paylaşımda, hem Van'daki Çaldıran Fayının hem de Balıkesir'deki fayın deprem üretme ihtimalini değerlendirdi.

Prof. Dr. Naci Görür harita vererek duyurdu! "O bölgelerin büyük bir deprem üreteceğini..."

Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, Van ve Balıkesir'deki deprem ihtimalini sosyal medyada paylaştığı iki haritayla değerlendirdi. İşte haberin detayları...

görsell

İKİ BENZER FAYIN DEPREM İHTİMALİ

Prof. Dr. Görür, Hasan Timur Fayı üzerinde olan Van bölgesinde son zamanlarda 4 büyüklüğünde depremlerin olduğunu ifade etti.

Ayrıca Balıkesir bölgesi için de Manyas Fayı üzerinde 1964 yılında 7.0 büyüklüğünde meydana gelen depremi hatırlatarak mevcut durumda büyük bir deprem beklenmediğini duyurdu.

Görür, Van-Aşağıçanak-Çaldıran ve Balıkesir-Günaydın-Susurluk'ta meydana gelen 4 büyüklüğündeki depremleri işaret ederek bu bölgede büyük bir deprem beklemediğini ifade etti.

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Anahtar Kelimeler:
deprem Balıkesir Van

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