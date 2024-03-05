Prof. Dr. Naci Görür söyledi, hazırlık başladı! 18 ili işaret ederek '7 üzeri deprem' uyarısı yapmıştı: Talimat geldi

Deprem kuşağında yer alan Hakkari'de afetlere hazırlıklı olmak amacıyla kurulan 56 ekipteki 2 bin polis, jandarma ve öğretmene arama kurtarma eğitimi veriliyor, kentteki 2 bin 500 yapının deprem risk analizinin yapılması için çalışma yürütülüyor. Prof. Dr. Naci Görür'ün gözyaşlarını tutamayarak uyardığı 18 il içinde yer alan Hatay'da yapıların gözlemsel risk durumu analizinde bazı mahallelerde yapı stokunun yüzde 80'nine varan oranda riskli yapılardan oluştuğunu görüldü.

Kent genelinde olası afet ve acil durumlara müdahale için İçişleri Bakanlığı'nın himayesinde, Vali ve Belediye Başkan Vekili Ali Çelik'in talimatıyla çalışma başlatıldı.

56 KURTARMA EKİBİ KURULDU

İlk etapta, il genelinde İl Jandarma Komutanlığı, İl Emniyet ve İl Milli Eğitim müdürlüklerinde görevli 2 bin personelden oluşan 56 arama kurtarma ekibi kuruldu.

2 BİN 500 YAPI İNCELENECEK

Kentte 2015'ten önce yapılan 2 bin 500 yapının depreme karşı riskli olup olmadıklarının tespit edilmesi amacıyla üniversite ile belediye arasında protokol imzalandı. Ücretsiz sunulacak bu hizmet için şu ana kadar yaklaşık 600 kişi belediyeye başvuru yaptı.

Vali ve Belediye Başkan Vekili Ali Çelik, AA muhabirine, Kahramanmaraş merkezli depremlerden sonra bilim insanlarının sismik boşluk oluşan yerlere dikkat çektiklerini, bu yerlerden birinin de Hakkari ve Yüksekova olduğunu söyledi.

"BURADAKİ FAY BUGÜN OLMAZSA YARIN ENERJİSİNİ BOŞALTACAK"

Kent merkezi ve ilçeleri için deprem konusunu birinci gündem maddesi yapmalarının zorunluluk olduğunu belirten Çelik, "Buradaki fay bugün olmazsa yarın, yarın olmazsa 20 yıl, 30 yıl sonra enerjisini boşaltacak. Bizim buna hazırlıklı olmamız gerekiyor. Depreme nasıl hazırlıklı olunur? Depreme dirençli kentler oluşturarak. Temel nokta bu" dedi.

"İLK ELDE ETTİĞİMİZ SONUÇLAR..."

Belediyede göreve başladıktan sonra yapıların dayanıklılığını tespit etmek için mahalle bazlı mikro bölgeleme çalışması yaptıklarını anlatan Çelik, şöyle devam etti:

"İlk elde ettiğimiz sonuçlar yaşadığımız tereddüdün karşılığı gibi. Yapıların gözlemsel risk durumu analizini yaptığımızda bazı mahallelerde yapı stokunun yüzde 80'nine varan oranda riskli yapılardan oluştuğunu gördük. Üniversitemizle iş birliği yaparak 2 bin 500 yapı için deneysel yapı analiz raporlarını çıkarmak, yani karot numuneleri alınarak bunların kolon, kiriş, statik yapılarını test etmek için bir süreç başlattık. Bu çalışmayı ücretsiz yapacağız. Başvuruları almaya başladık. Bu süreci hızlı şekilde bitirmeyi amaçlıyoruz."

NACİ GÖRÜR'DEN HAKKARİ İÇİN UYARI

Görür, katıldığı bir programda ise 18 ili uyarıp "Fay hattı üzerinde yaşayan bu illerin kaderi, üzülerek söylüyorum kaderi Maraş, Hatay gibidir" demişti.

18 il arasında yer alan Eskişehir, Denizli, Muğla, Erzincan, Kayseri, Tokat, Kahramanmaraş, Hatay, Kocaeli, Osmaniye, Bingöl, Konya, Erzurum, Aydın, Balıkesir, Burdur, Manisa, Hakkari için önemli uyarılarda bulunan Görür, "Direkt fayın üzerinde yaşıyor bu iller. Bunların altındaki faylar oldukça güçlü. Ve her kentte 7 ve üzerinde deprem oluşturmaya kapasiteleri var" değerlendirmesinde bulunmuştu. (AA)Bu içerik Sinem Eryılmaz tarafından yayına alınmıştır





