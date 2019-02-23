Prof. Dr. Oğuz Özyaral'dan kış çayı tarifi

Gül KABA-Özgür KUMANOVALI/İSTANBUL, (DHA) - Halk Sağlığı Uzmanı Prof. Dr. Oğuz Özyaral, soğuk havalarda bağışıklığı güçlendirecek ve hastalıklardan koruyacak mevsim meyvelerinden kış çayı yapmanın püf noktalarını anlattı.Prof. Dr. Özyaral, çaydan zarar görmeyip faydalanmak için demleme süresine, miktarına ve yapılışına dikkat etmek gerektiğini söyledi.

Meyveler insan sağlığı için büyük önem taşıyor. Özellikle soğuk kış aylarında bağışıklık sistemini güçlendirerek insanları hastalıklardan koruyor. 'İçimizde soba yakalım' diyerek ayva, mandalina, portakal, greyfurt, limon ve zencefille kış çayı hazırlayan İstanbul Rumeli Üniversitesi Sağlık Bilimleri Yüksekokulu Müdürü ve Halk Sağlığı Uzmanı Prof. Dr. Oğuz Özyaral, antiseptik ve antibiyotik özellikleri olan meyve çayının özellikle mide ve bağırsak sistemini hareket geçirerek kabızlığa iyi geldiğini belirtti.

DOĞAL KORUYUCU VE ISITICI

Meyve çayının yapılışını anlatan Prof. Dr. Özyaral, "Doğal koruyucu ve ısıtıcı olan çayın içine asla şeker koymuyoruz. Mandalinayı direkt koyuyoruz ama portakalı kabuğu ile kullanacaksak kaynatmıyoruz. Çünkü portakalın kabuğunda bulunan uçucu organik bileşikler kaynadığında yapısal özellikleri bozuluyor. Bana faydadan çok zararı olur" dedi.