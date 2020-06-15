Prof. Dr. Onur Yaprak'tan koronavirüste ikinci dalga uyarısı

Türkiye'de koronavirüs vakaları yeniden artışa geçti. Bu durum 'İkinci dalga yaşanacak mı?' sorusunu da akıllara getiriyor. CNN Türk canlı yayınına konuk olan Prof. Dr. Onur Yaprak, "Yazın 100'ün altına düşeceğimiz hayal. Bununla yaşamayı öğrenmeliyiz. Çok iyi tedbirler uygularsak 500'lü rakamları görebiliriz." açıklamasını yaptı.

'GÖRÜNTÜLERİ ENDİŞEYLE İZLİYORUM'



Prof. Dr. Onur Yaprak'ın açıklamalarından satır başları:

Asker uğurlamaları, sokak ortasındaki düğün görüntüleri endişeyle izliyorum. Ben tıpkı İran'daki ikinci dalga gibi bir durumdan korkuyorum. Ben bu süreci matematik ve istatistik ile takip ederim, modelleme ile değil. Avrupa ülkelerinde nüfusu 10 milyon olan ülkelerde 30 bin 40 bin vakayı gören hiç bir ülke bugün 100 vakanın altına düşmedi. Hepsi 300-500 bandında bocaladı. Yazın 100'ün altına düşeceğimiz hayal. Bununla yaşamayı öğrenmeliyiz. Çok iyi tedbirler uygularsak 500'lü rakamları görebiliriz. Sokakta düğün görüntüleri İran'da vardı. İran Sağlık Bakanlığı yüzde 77 olan maske takma ve mesafe bırakma süreci yüzde 22'ye düşünce vaka sayısı 800'den 3 bine çıktı dendi. Bizdeki durum da çok farklı değil. Şu an yükseliş trendindeyiz. Hemen acilen herkesin bir sorumluluk üstlenip adım atmalı. Hayatını baştan sona buna göre planlamalı. Sokakta düğün yapanlar, toplu asker uğurlaması yapanlar 65 yaş ve üstünün, 20 yaş ve altının hakkına giriyor, onların vebalini alıyor.

