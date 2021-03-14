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  4. Prof. Dr. Orhan Şen yağış için tarih verdi: Yarın öğleden sonra başlayacak

Prof. Dr. Orhan Şen yağış için tarih verdi: Yarın öğleden sonra başlayacak

14.03.2021 16:28 | Son Güncelleme:
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Prof. Dr. Orhan Şen yağış için tarih verdi: Yarın öğleden sonra başlayacak

Önümüzdeki hafta için hava durumu değerlendirmesi yapan CNN Türk Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, "Yarın öğle saatlerinden itibaren Batı’dan ve Güney Ege’den Türkiye’ye yağışlı hava girecek. Bu yağışlı hava hemen hemen 5 gün ülkemizde kalacak." ifadelerini kullandı.

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde hava parçalı ve az bulutlu olacak.

Hava sıcaklığının 2 ila 4 derece artacağı bölgede rüzgar, kuzey ve kuzeybatı yönünden hafif, zaman zaman orta kuvvette, Van Gölü'nde ise doğu ve kuzeydoğudan 2-4 kuvvetinde esecek.

YAĞIŞ NE ZAMAN BAŞLIYOR

CNN Türk Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen'in açıklamaları ise şu şekilde:

Çok güzel bir gün geçiriyoruz. Gerekli yağışı ay başında aldık. 2 gündür güneşli günler geçiriyoruz. Her sıcak havanın üzerine soğuk hava geldiğinde genellikle gök gürültülü yağışlar meydana gelir. Yarın öğle saatlerinden itibaren Batı’dan ve Güney Ege’den Türkiye’ye yağışlı hava girecek. Bu yağışlı hava hemen hemen 5 gün ülkemizde kalacak.

SICAKLIKLAR DÜŞÜYOR

Doğu’da kar yağışı olacak, Trakya’da yağış durabilecek ama genellikle bütün Türkiye yağışlı bir havaya giriyor. Sıcaklıklar da mevsim normalinin altına düşmeye başlayacak. Bugün İstanbul’da 17 derece ise sıcaklık Çarşamba günü bu 10 dereceye düşecek. Demek tüm Türkiye’de 5-6 derecelik bir sıcaklık düşüşü var.

Yağışlar kıyı kesimlerde gök gürültülü sağanak yağışlı, iç kesimlerde Çarşamba’dan itibaren karla karışık yağmurlu, Doğu’da ise kar yağışı devam edecek. Sıcaklıklar Çarşamba’dan itibaren düşecek.

Çarşamba’dan itibaren sıcaklıklar düşecek demiştik. Bu yüzde İç Anadolu bölgesinde karla karışık yağmur olacak. Doğu Anadolu’da kar yağışı devam ediyor. Bayağı yüksek kar yağışı meydana geldi. Çığa karşı özellikle karayollarında dikkat etmek gerekiyor.

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