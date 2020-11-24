Prof. Dr. Osman Bektaş'tan Doğu Karadeniz için deprem uyarısı

Doğu Karadeniz'in 3'üncü deprem riski bölgesine çekilmesinin ardından bölgede dolgu alanları ve yumuşak zeminlerin yanı sıra heyelanlı alanlar daha da riskli hale geldi. Uzmanlar, özellikle İzmir depreminin, Doğu Karadeniz için önemli bir uyarı olduğunu belirterek 1999'dan önce yapılan binaların güvenirliği, bütünü ile gözden geçirilmesi çağrısında bulunuyor.

Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) eski öğretim üyesi, Jeoloji Mühendisi Prof. Dr. Osman Bektaş, AFAD tarafından yapılan son deprem tehlikesi haritasına göre Trabzon’un deprem tehlikesinin 2, Rize’nin ise 3 kat arttığına dikkati çekerek; Doğu Karadeniz’in depreme hazırlıklı olması gerektiğini söyledi.

‘DEPREM RİSKİ 3 KAT ARTTI’

Karadeniz sahilinin iki sismik hat arasında kaldığını belirten Prof. Dr. Osman Bektaş, "Karadeniz sahili doğudan batıya doğru, güneyden kuzey Anadolu fayı, kuzeyden de sahile paralel yine kuzey Anadolu fayına paralel bir fay ile sınırlandırılmıştır. Yani hem kuzeyde hem güneyde iki fay var. Güneydeki fay çok daha aktif, yıllık hızı 20 milimetre. Kuzeydeki Karadeniz fayı ise çok yavaş hareket eden sinsi bir faydır. Yıllık hızı 1-2 milimetre civarında. Ancak bu Karadeniz fayı üzerinde de gerek Kandilli gerek AFAD’ın istasyonları depremleri algılamaktadır. Yani burası sismik bir hattır. Özetle; Karadeniz sahili iki sismik hat arasında kalıyor. AFAD tarafından yapılan son deprem tehlikesi haritasına göre Trabzon’un deprem tehlikesi iki kat, Rize’nin deprem tehlikesi ise 3 kat arttı. Bu ne demek; 100 tonluk bir binaya daha önce yataydan 10 tonluk bir deprem etkisi öngörülüyordu, şimdi Trabzon için 20 ton, Rize için 30 ton öngörülüyor. Bunun da anlamı bu yönetmenlikten önce Trabzon-Rize taraflarında yapılan yapı stokları bütünüyle şu anda deprem tehlikesine açıktır. Trabzon ve Rize’nin yapı stoku ne durumdadır sorusu akıllara geliyor. Deprem tehlikesi haritasına göre olabilecek olan depreme karşı dayanıklı mıdır, dayanıksız mıdır? Veya zemin parametreleri ne durumdadır bu bilinmiyor” dedi.