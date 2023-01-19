HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Sağlık
  4. Prof. Dr. Osman Müftüoğlu paylaştı! Cinsel gücünüzü artıracak, libidonuzu yükseltecek karışım

Prof. Dr. Osman Müftüoğlu paylaştı! Cinsel gücünüzü artıracak, libidonuzu yükseltecek karışım

19.01.2023 09:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cinsel sorunlar oldukça büyük probleme neden olabiliyor. Zamanla düşen libidoyu ve cinsel gücü artırmak için çeşitli çözümler aranıyor. Bu problemler için zararlı ilaçlar kullanmak istemeyenler doğal karışımları tercih ediyor. Birçok doğal karışımın cinsellik üzerinde etkili olduğu biliniyor.

Prof. Dr. Osman Müftüoğlu paylaştı! Cinsel gücünüzü artıracak, libidonuzu yükseltecek karışım

Stres, uykusuzluk, yorgunluk gibi nedenler libidonun ve cinsel gücün azalmasına neden olabiliyor. Karşınızdaki kişinin cinsel istediğine karşı yetersiz kaldığınızı düşünüyorsanız ve bu sorunu anlatmaya utanıyorsanız cinsel sorunlarınızın çözümü doğal karışımlarda olabilir. Sağlıklı beslenme üzerine tavsiyelerde bulunan Prof. Dr. Osman Müftüoğlu'nun gizli karışımı cinsel hayatınızı kurtarabilir.

LİBİDOYU ARTIRACAK KARIŞIM

Hazırlanışı

1 tatlı kaşığı karabibere 3 tatlı kaşığı zerdeçal ekleyin. Ardından ılık su ekleyin ve karıştırın. Bu karışımı her sabah içerseniz tükenmek bilmeyen bir enerjiye sahip olacaksınız.

ZERDEÇALIN FAYDALARI

Ekran görüntüsü 2023-01-19 092415

  • Bağışıklık sistemini güçlendirir.
  • Kolestrolü düşürür.
  • Eklem ağrılarını ve enflamasyonu azaltır.
  • Parkinson, Alzheimer, MS (Multiple Skleroz) gibi nörolojik hastalıklara iyi gelir.
  • Kan şekerini dengede tutmayı sağlar.

KARABİBERİN FAYDALARI

Ekran görüntüsü 2023-01-19 092426

  • Bağışıklığı güçlendirir
  • Göz sağlığına iyi gelir
  • Hastalıklara karşı kalkan görevi görür.
  • Sindirim sistemini korur
  • Kansere karşı koruma sağlar
  • Metabolizmayı sağlıklı çalıştırır
  • Cildin sağlıklı bir görünüme kavuşmasına yardımcı olur
  • Saçta kepeklenme sorununa iyi gelir
  • Stresi önler.

LİBİDO NASIL YÜKSELİR?

Yeni Proje - 2022-09-28T082209.864

  • Stresi en aza indiren bir yaşam tarzı benimsemek ve meditasyon yapmak cinsel dürtüleri artırmaya yardımcı olur.
  • Çikolata, hem mutluluk hormonu salgılayarak vücudun stres seviyesini azaltır hem de enerji verir. Cinsel ilişki öncesinde bir parça şeker oranı düşük, gerçek kakao çekirdeklerinden elde edilen çikolata tüketmek cinsel isteği artırabilir.
  • Çikolatanın yanında muz, incir gibi afrodizyak etkisi ile bilinen meyveleri ve istiridye gibi deniz ürünlerini tüketmek de cinsel isteği artırmaya yardımcı olabilir.
  • İlişki sorunlarını çözüme kavuşturmak, birliktelik öncesinde romantik bir ortamda partnerinizle hem duygusal hem de fiziksel anlamda birbirinize yakınlaşmak cinsel isteğin artmasını sağlayabilir.
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yanlış biliyormuşuz! Şekerden çok daha zararlı olan 5 yiyecekYanlış biliyormuşuz! Şekerden çok daha zararlı olan 5 yiyecek
Bolu Belediye Başkanı Özcan: Kılıçdaroğlu'ndan daha tahsilliyim!Bolu Belediye Başkanı Özcan: Kılıçdaroğlu'ndan daha tahsilliyim!
Ukrayna güne felaketle uyandı: İçişleri Bakanı hayatını kaybettiUkrayna güne felaketle uyandı: İçişleri Bakanı hayatını kaybetti
Anahtar Kelimeler:
karabiber zerdeçal libido Prof. Dr. Osman Müftüoğlu osman müftüoğlu libido nasıl yükselir

En Çok Okunan Haberler

Gece saatlerinde dehşet! Lüks cipe kurşun yağdırdılar: 3 ölü, 2 ağır yaralı

Gece saatlerinde dehşet! Lüks cipe kurşun yağdırdılar: 3 ölü, 2 ağır yaralı

Ortaylı o dönemi anlattı: Kadınlar sarayda tangayla geziyor, çıplak görünmekten...

Ortaylı o dönemi anlattı: Kadınlar sarayda tangayla geziyor, çıplak görünmekten...

Bolu Belediye Başkanı Özcan: Kılıçdaroğlu'ndan daha tahsilliyim!

Bolu Belediye Başkanı Özcan: Kılıçdaroğlu'ndan daha tahsilliyim!

"Bekle Erdoğan, bekle" demişti! Davutoğlu'ndan videolu yanıt

"Bekle Erdoğan, bekle" demişti! Davutoğlu'ndan videolu yanıt

Emekli maaşı EYT için netleşti! Yüzde 60'ı...

Emekli maaşı EYT için netleşti! Yüzde 60'ı...

Orta gelirliye konut kampanyasında yeni gelişme! Artık hepsi yararlanabilecek

Orta gelirliye konut kampanyasında yeni gelişme! Artık hepsi yararlanabilecek

İlginizi Çekebilir

Umre pozunda o detayı görenler şaştı kaldı! "Yaş 40'ı geçti..."

Umre pozunda o detayı görenler şaştı kaldı! "Yaş 40'ı geçti..."

Dekolteler, kalça dansları ve dahası... 2022 yılında en çok onları konuştuk

Dekolteler, kalça dansları ve dahası... 2022 yılında en çok onları konuştuk

Çok sevilen Philips airfryerda 1000 TL'nin üzerinde indirim!

Çok sevilen Philips airfryerda 1000 TL'nin üzerinde indirim!

Camdaki Kız'a veda eder etmez bakın hangi diziyle anlaştı

Camdaki Kız'a veda eder etmez bakın hangi diziyle anlaştı

Aylar sonra sahnede! Cesur tarzından ödün vermedi

Aylar sonra sahnede! Cesur tarzından ödün vermedi

Flaş fırsat: Philips kulaklıkta 200 TL'ye yakın indirim!

Flaş fırsat: Philips kulaklıkta 200 TL'ye yakın indirim!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.