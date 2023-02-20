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Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan isyan bayrağını çekti: "Deprem kumkumasından çıkın artık"

20.02.2023 10:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Jeofizik yüksek mühendisi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan 10 ilde büyük yıkıma neden olan Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 şiddetindeki depremlere ilişkin sosyal medya hesabında dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. Ülkece çok büyük bir acı yaşandığını vurgulayan Övgün Ahmet Ercan, artık herkesin olağan yaşamına dönmesi gerektiğini belirtti. Uzman ismin açıklamasında "Deprem kumkumasından çıkın artık" ifadesine yer vermesi dikkatlerden kaçmadı.

Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan isyan bayrağını çekti: "Deprem kumkumasından çıkın artık"

Jeofizik yüksek mühendisi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan'ın; Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa'da hissedilen Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası yaptığı paylaşımlar vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Bir süre önce "Deprem takdiri ilahi değildir" vurgusunu yaparak “Japonya ve Amerika’daki güzel örnekleri biz Türkiye’de yapabiliriz” açıklamasında bulunan Övgün Ahmet Ercan'ın son paylaşımı gündem oldu. Büyük acılar yaşandığına dikkat çeken Övgün Ahmet Ercan kelimenin tam anlamıyla isyan etti.

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PROF. DR. ÖVGÜN AHMET ERCAN'DAN 'DEPREM' PAYLAŞIMI: "OLAĞAN YAŞAMINIZA GERİ DÖNÜN"

Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"SIKICI HABER DİNLEMEYİN, GEZİN ŞARKILAR SÖYLEYİN"

"Kolay değil çok büyük bir acı yaşadık. Çalışarak bunu yeneceğiz. Deprem kumkumasından çıkın artık. Olağan yaşamınıza geri dönün. Kitap okuyun, doğa gezilerine çıkın, arkadaşlarınızla buluşun, sıkıcı haber dinlemeyin, gezin, şarkılar söyleyin, deprem oturumlarını izlemeyin."

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Prof. Dr. Ahmet Övgün Ercan, 10 ilde büyük yıkıma neden olan 7,9’luk depremde ölen kişi sayısının ortalama 60 bin kişi olduğunu varsayarak tahminde bulundu.

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Bir vatandaşın depremden ölmesinin Türkiye’ye maliyetinin 1 milyon 583 bin dolar olduğunu söyleyen Ercan, "Oysa, bir kişiye sağlam yerde, sağlam yapı sağlamanın çıkışı 13 bin 600 dolardır." ifadesine yer verdi.

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deprem Kahramanmaraş Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan

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