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Prof. Dr. Saraçoğlu'ndan sinsi hastalığa karşı mucize içecek! Erken teşhisi yok: 25 yıl önceden başlıyor!

Nilgün Akbıyık Nilgün Akbıyık Mynet Kadın / Sağlık Editörü
31.07.2024 14:27
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Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu sağlık tavsiyeleriyle adından söz ettiriyor. Özellikle şifalı kürleriyle bilinen Prof. Saraçoğlu günümüzde giderek yaygınlaşan Alzheimer, parkinson ve bunama gibi hastalıklara karşı önlem alınabilecek bir içecek tavsiyesi verdi. Unutkanlığı bitiren bu içecek Alzheimer hastalığını da önlüyor. Saraçoğlu, sinsi hastalıklardan biri olan Alzheimer'ın erken teşhis edilemediğini ve kişide 20-25 yıl önceden başladığını söyledi.

Prof. Dr. Saraçoğlu'ndan sinsi hastalığa karşı mucize içecek! Erken teşhisi yok: 25 yıl önceden başlıyor!

Sağlıklı yaşama dair tavsiyeleriyle dikkat çeken Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu, unutkanlığı 1 ayda bitiren içeceği tavsiye etti.

UNUTKANLIĞI BİTİREN İÇECEK

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Unutkanlığa karşı havuç suyunu tavsiye eden Prof. Saraçoğlu, "Unutkanlığa karşı yapacağımız şey taze sıkılmış havuç suyudur. 1 ay boyunca akşam yatmadan taze sıkılmış 1 bardak havuç suyunu tüketin. Unutkanlığınız başladıysa bunu yapın. Daha 4. gün göreceksiniz hatırlama gücünüzü geri kazanacaksınız. Bir sebze suyu ancak bu kadar etkili olabilir." dedi.

ŞEKER HASTALARI DİKKAT!

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Diyabet hastalığı olanlara ayrı bir tavsiye veren Saraçoğlu, "Diyelim ki taze sıkılmış havuç suyunu bulamıyorsunuz veya diyabet (şeker) hastasısınız. O zaman ginko biloba bitkisini kullanacaksınız. Şeker hastaları havuç suyunu her gün tüketemez. Yaprakları kalbe benzeyen ginko biloba muhteşem bir bitkidir. Bunun çayını içebilirsiniz." diyerek gingo biloba çayını önerdi.

'ESKİDEN BU HASTALIKLAR ENDER GÖRÜLÜRDÜ'

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Prof. Dr. Saraçoğlu, "Eskiden bunama veya Alzheimer dediğimiz Parkinson dediğimiz beyinle ilgili hastalıklar çok ender görülürdü. Fark ettiyseniz Alzheimer giderek artış gösteriyor. Bunun iki türlüsü var. İlki, beslenmeye bağlı olan ikincisi ise genetik. Eğer aileden genetik olarak alınmış bir şekilde Alzheimer var ise lütfen o insanlar en geç 25 yaşından sonra yılda en az 2 defa 1 ay müddetle taze sıkılmış havuç suyu içsin. Bu, Alzheimer ve parkinsona karşı muhteşem koruyucu ve önleyicidir." dedi.

'ERKEN TEŞHİSİ YOK'

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Alzheimer hastalığına yakalandıktan sonra yapılacak bir şey kalmadığını belirten Prof. Dr. Saraçoğlu, "Alzheimer'ın erken teşhisi yok. Sinsi bir şekilde 20-25 yıl önceden başlar ve ortaya çıktıktan sonra zaten iş bitmiştir. Her unutkanlık Alzheimer veya bunama işareti değildir ama önemli unutkanlıklar dikkate alınmalıdır. " diyerek açıklamasını tamamladı.

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