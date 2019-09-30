Prof. Dr. Tarlan vefatının 41. yılında anıldı

İSTANBUL (AA) - Şair ve tarihçi Prof. Dr. Ali Nihad Tarlan, vefatının 41. yılında çeşitli etkinliklerle anıldı.

İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün düzenlediği anma etkilikleri kapsamında, Tarlan'ın İçerenköy Mezarlığı'ndaki kabri başında gerçekleştirilen anma töreninde Kur'anı Kerim tilavetinin ardından dua edildi.

Etkinlikte AA muhabirine açıklamada bulunan İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürü Coşkun Yılmaz, Tarlan'ın başta Divan edebiyatı tarihi araştırmaları olmak üzere edebiyat ve kültür tarihinin öncü isimlerinden biri olduğunu söyledi.

Yılmaz, Tarlan'ın çalışmalarıyla uluslararası camiada da tanındığını ve birçok ödüle değer görüldüğünü aktararak, "Kendisi ömrü boyunca medeniyet tarihimize çok önemli hizmetleri olan, alanında çığır açan, çok önemli isimler yetiştiren büyük bir ilim adamıdır." dedi.

Kültürel sürekliliğin sağlanmasında da Ali Nihat Tarlan'ın önemli hizmetler verdiğine dikkati çeken Yılmaz, şunları kaydetti:

"Kendisinden önce asırlara dayanan kültürel mirasımızın tespiti, ortaya koyulması hem de gelecek nesillere aktarılması noktasında büyük hizmetlerde bulunmuştur. Yetiştirdiği talebeleriyle, kaleme aldığı eserleriyle, verdiği konferanslarla alanında öncü bir isimdir. Aynı zamanda divan edebiyatı yanında tasavvuf edebiyatına da öncülük etmiştir."