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Prof. Dr. Tevfik Özlü açıkladı! Koronavirüste tedirgin eden gelişme

10.08.2022 09:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, koronavirüs vakalarındaki ölüm artışına dikkat çekerek "Şu anda Omicron geçen yıl ve daha önceki yıldaki virüse göre daha hafif hastalık yapıyor ama özellikle yaşlılar aşılanmamış olanlar ya da genç de olsa kronik hastalığı olanlar maalesef yine ağır seyredip ölümcül sonuçlanabiliyor" dedi. Açıklamasının devamında Prof. Dr. Özlü, vakalarda Kasım-Aralık gibi tekrar bir artışın olacağını söyledi.

Prof. Dr. Tevfik Özlü açıkladı! Koronavirüste tedirgin eden gelişme

Türkiye'de yaz aylarında koronavirüs vakaları artışa geçmişti. Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, vakalardaki artış oranının azaldığını belirterek ölüm sayılarındaki artışa dikkat çekti. "Şu anda Omicron geçen yıl ve daha önceki yıldaki virüse göre daha hafif hastalık yapıyor ama özellikle yaşlılar aşılanmamış olanlar ya da genç de olsa kronik hastalığı olanlar maalesef yine ağır seyredip ölümcül sonuçlanabiliyor" diyen Prof. Dr. Özlü, vakalarda Kasım-Aralık gibi tekrar bir artışın olacağını söyledi.

ÖLÜM SAYISINDAKİ ARTIŞA DİKKAT ÇEKTİ

Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi ve Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, Kurban Bayramı sonrası vaka sayılarında ciddi bir artışın olduğunu ancak şu anda bu artışın oranının azaldığını belirterek ölüm sayılarındaki artışa dikkat çekti. Özlü, ölüm sayılarının giderek artmasının beklenen bir durum olduğunu kaydederek “Vaka sayılarında nispeten iyiye gidiş olduğunu söyleyebilirim. Ama maalesef ölüm sayıları giderek artıyor bu da beklenen bir durum” dedi.

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"VAKA SAYILARI ARTIK BENCE ÇOK ÖNEMLİ DEĞİL"

Şu anda Covid vaka sayılarında artışın devam ettiğini ancak artış oranının azaldığını ifade eden Prof. Dr. Tevfik Özlü, “Bayram sonrası vakalarda ciddi bir artış oldu. Şu anda artış devam ediyor ama artışın oranı azaldı. Yani haftadan haftaya katlanarak artıyordu şu anda en azından o durum yok. Daha hafif daha ılımlı bir artış var. Vaka sayılarında nispeten iyiye gidiş olduğunu söyleyebilirim. Ama maalesef ölüm sayıları giderek artıyor bu da beklenen bir durum. Çünkü ölüm hastalıktan iki üç hafta içerisinde meydana geliyor. Hasta olduktan sonra hemen ölüm oluşmuyor. Dolayısıyla şu anda rastladığımız ölüm rakamları iki üç hafta önceki vaka sayılarına mutabık oluyor. O açıdan çok şaşırtıcı değil beklenen bir durum. En üzücü tarafı ölüm sayıları yani vaka sayıları artık bence çok önemli değil. Çoğu kişi test yaptırmadığı için gerçek rakamı da yansıtmıyor. O bakımdan vaka sayıları üzerinde çok durmak istemiyorum ama ölüm sayıları önemli. Şu anda Omicron geçen yıl ve daha önceki yıldaki virüse göre daha hafif hastalık yapıyor ama özellikle yaşlılar aşılanmamış olanlar ya da genç de olsa kronik hastalığı olanlar maalesef yine ağır seyredip ölümcül sonuçlanabiliyor. Böyle takip ettiğimiz ağır hastalarımız var ölümler açıkça bunu ortaya koyuyor. O bakımdan özellikle yaşlı ya da genç de olsa kronik hastalığı olanlar ya da tam doz aşılı olmayanların kendisine dikkat etmesi lazım” diye konuştu.

"KASIM- ARALIK GİBİ..."

Kasım-Aralık aylarında Covid-19 vakalarında tekrar bir artışın beklenen bir durum olacağına dikkat çeken Özlü, “Şu anda bir miktar artışın sınırlandığını görüyoruz. Ben, pikin tamamlanıp tekrar aşağı doğru düşeceğini düşünüyorum. Ancak Kasım-Aralık gibi tekrar bir artış beklenen bir durum. Genelde solunum enfeksiyonları hep kış aylarında artış gösterir. O da buna uygun olarak seyredecektir diye düşünüyorum” şeklinde konuştu.

Prof. Dr. Tevfik Özlü, yaşlılar, kronik hastalığı olanlar ve tam doz aşılı olmayanlar için riskin devam ettiğine dikkat çekerek “Yaşlılar, kronik hastalığı olanlar ve tam doz aşılı olmayanlar için risk devam ediyor. Bu kişiler kendilerini korumalı. Öncelikle hemen aşılarını yaptırmalarını öneririm. Eğer son aşıdan sonra 6-7 ay geçmişse bu kişiler mutlaka hatırlatıcı yeni bir doz aşı yaptırmalılar. Kalabalık, dar, havasız, kapalı mekanlarda çok kalmamalılar. Buralara girerken maskelerini usulüne uygun olarak takmalılar. Bu konuda dikkatli olmalarında yarar var özellikle bu risk grubu kişilerin. Tabi hepimizin dikkat etmesinde yarar var ama gençseniz kronik bir hastalığınız yoksa tam doz aşılı iseniz 'Ben hastalansam bile bunu hafif atlatırım' diyebilirsiniz şu anda durum öyle. Ama yaşlılar kronik hastalığı olanlar ve aşısız olanlar için maalesef bu kadar iş kolay olmayabiliyor. Bazen ölüme giden ağır vakalar görebiliyoruz” ifadelerini kullandı.

"BU İŞ BİTMİŞ GİBİ DAVRANMAMAKTA FAYDA VAR"

Covid-19 geçiren hastalarda uzun süreli sorunlar olabileceğini kaydeden Prof. Dr. Tevfik Özlü, açıklamalarını şöyle sürdürdü:

“Covid, geçirmek bir ayrı problem geçirdikten sonrada bazen kronik değişiklikler kalıcı değişiklikler kalabiliyor bayağı uzun süren sorunlar olabiliyor. Bu açıdan da takip ettiğimiz epeyce hastamız var hatta ayaktan geçiren hafif geçiren hastalarda bile aylarca devam eden sorunlar oluyor nefes darlığı olabiliyor. Halsizlik, kırıklık olabiliyor. Akciğerde kalıcı hasarlar ve ona bağlı oksijen tedavisi uzun süre evde oksijen almak zorunda kalan hastalarımız var. Her zaman da tam iyileşmeyebiliyor kalıcı hasarlarla seyredebiliyor. Malul olan hastalarımız var tekerlekli sandalyede oksijen tüpüne bağlı yaşamak zorunda kalan hastalarımız da var maalesef. Onun için ben atlatırım, hafif atlatırım gelir geçer ne olacak grip gibi hastalık demek de her zaman mümkün değil tedbirimizi almamız lazım. Şu an itibariyle bayram sonrası artış piki tamamlanacak gibi duruyor önümüzdeki haftalar içerisinde inişe doğur geçeceğiz diye düşünüyorum. Virüs aramızda dolaşmaya devam ediyor bulaşmaya devam ediyor. Dolayısıyla kışla birlikte diğer solunum enfeksiyonlarında olduğu gibi Covid-19’da da bir artış trendi beklenen bir durum. O açıdan bu iş bitmiş gibi davranmamakta fayda var. Açık havada mesafemizi koruyabiliyorsak sorun yok. Kapalı, dar mekânlarda dolmuş, otobüs, toplu taşıma mesela bunlardan bir tanesi böyle ortamlarda bulaşması çok kolay onun için dikkatli olmakta ve maskemizi kullanmakta fayda var.”

Kaynak: İHA

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koronavirüs tevfik özlü
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