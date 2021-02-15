Prof. Dr. Tezer: Yüzde 10-15-20'lik kesimin aşılanması bile virüsün dolaşımını kesecektir

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi ve Gazi Üniversitesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Hasan Tezer, DHA'ya yaptığı açıklamada, aşılamanın dünyada tüm hızıyla devam ettiğini ve şu ana kadar 159 milyon insanın aşılandığını hatırlattı. Tezer, "Bu anlamda yüzde olarak baktığımız zaman İsrail'in nüfusunun yüzde 60'ının hatta daha fazlasının aşılanmasıyla birinci sırada yer aldığını söyleyebiliriz. Ama ABD 50 milyon dozla sayı olarak en fazla aşıyı yapan ülke olarak görülüyor. 2'nci doz aşılamalar dünyada başladı; ama şu an tüm dünyada günlük 5,9 milyon kişinin aşılandığını söyleyebiliriz. Dünya nüfusunun yüzde 75'ini aşılama hedefimiz varsa bu hızla giderse bu da yaklaşık 5 yıl gibi uzun bir süre alıyor. Ülkemizde de sağlık çalışanlarının 2'nci doz aşılaması başladı, hedeflediğimiz şekilde gidiyor" dedi.

'FAZ-2 VERİLERİ UZUN SÜRMEYECEK'

Koronavirüs aşısı için Çin ile anlaşmanın 100 milyon doza çıkartıldığını, Pfizer Biontech aşısının yakın zamanda Türkiye'ye geleceğini ve diğer firmalarla da görüşmelerin devam ettiğini anlatan Tezer, "Tüm dünyada şu an 7 farklı firmanın aşı tedarikinde ön planda olduğunu söyleyebiliriz. Farklı türde aşılamaların gerçekleştiğini farklı modellerle söyleyebiliriz. Ama yeterli değil, hızlanması gerekiyor. Ülkemizde 17 yerli aşı çalışmasının yürüdüğünü biliyoruz. 3 aşının da faz-1 çalışması başladı. Erciyes Üniversitesinde faz-2 çalışmasının başlaması güzel bir haber. Faz-2 verileri uzun sürmeyecektir. Bir aksilik olmazsa ardından hızlıca faz-3 çalışması başlayacaktır. O da 2-3 ay sürse herhalde bir aksilik olmaz ise istediğimiz şekilde giderse temmuzun ortasında ya da yazın ortasında ya da yazın sonuna doğru ülkemizdeki geliştirilen aşılarda tedarike girecektir. Bununla birlikte bütün o hedeflediğimiz 4 aşamada olan 4 aşamaya gelip toplumun yüzde 75'ini aşılamış olma gayesine erişmiş olacağız" diye konuştu.