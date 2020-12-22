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Prof. Dr. Uğur Şahin'den 'mutasyon' sonrası aşı açıklaması: 6 haftada yenisini geliştirebiliriz

22.12.2020 13:12 | Son Güncelleme:
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Prof. Dr. Uğur Şahin'den 'mutasyon' sonrası aşı açıklaması: 6 haftada yenisini geliştirebiliriz

Alman biyoteknoloji firması BioNTech'in Üst Yöneticisi (CEO), Türk bilim insanı Prof. Dr. Uğur Şahin, İngiltere'nin güneydoğusunda Kovid-19'un daha hızlı yayılan yeni türüne karşı 6 haftada yeni aşı geliştirebileceklerini bildirdi.

BioNTech kurucuları Şahin, Dr. Özlem Türeci ve şirketin CFO'su Sean Marett, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı geliştirdikleri aşıdaki son duruma ilişkin Mainz'de basın toplantısı düzenledi.

Şahin, İngiltere'de ortaya çıkan Kovid-19'un daha hızlı yayılan yeni türüne karşı aşının koruma sağlayıp sağlamadığını şu anda bilmediklerini ifade ederek, BioNTech'in aşısının etkili olacağına dair "bilimsel güveni" olduğunu söyledi.

Şahin,"Ama bunu ancak deney yapılırsa bileceğiz ve veriler için 2 haftaya ihtiyacımız olacak. Aşımızın işe yarama olasılığı nispeten yüksek." dedi.

Virüs mutasyonuna karşı 6 haftada yeni aşı geliştirebileceklerini bildiren Şahin, düzenleyicilerin aşılar kullanılmadan önce aşıdaki değişiklikleri onaylaması gerekebileceğini söyledi.

"KOVİD-19 AŞISI YARIN SABAHTAN İTİBAREN DAĞITILMAYA BAŞLANACAK"

BioNTech CFO'su Sean Marett ise ABD ilaç şirketi Pfizer ile birlikte geliştirilen BioNTech'in aşısının, İngiltere, ABD ve AB dahil 45'ten fazla ülkede kullanımı için onaylandığını belirtti.

Kovid-19 aşısının Avrupa'daki depolardan yarın sabahtan itibaren dağıtılmaya başlanacağını aktaran Marett, isteyen AB ülkelerine 5 gün içinde teslim edileceğini bildirdi.

BioNTech, geliştirilen Kovid-19 aşısının, AB'de "Comirnaty" adı altında pazarlanacağını da duyurdu.

(AA)

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