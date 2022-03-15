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  4. Profesör, mezarlıkta define ararken yakalanmıştı! Üniversiteden flaş karar

Profesör, mezarlıkta define ararken yakalanmıştı! Üniversiteden flaş karar

15.03.2022 12:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ), Bolvadin ilçesinde eski mezarlıkta izinsiz kazı yaptığı öne sürülen Harita Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. M.G. ile ilgili idari işlem başlatıldığını bildirdi. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 10 Mart'ta Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde eski mezarlıkta izinsiz kazı yaptıkları iddiasıyla AKÜ Harita Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. M.G'nin de aralarında bulunduğu 4 şüpheliyi gözaltına almıştı.

Profesör, mezarlıkta define ararken yakalanmıştı! Üniversiteden flaş karar

AKÜ'den yapılan yazılı açıklamada, konuyla ilgili haberleri ihbar kabul eden üniversite yönetimince, akademisyenliğin onur ve vakarına yakışmayan olayda adı geçen öğretim üyesi hakkında ilgili mevzuat çerçevesinde idari işlem başlatıldığı belirtildi.

Kuruluşunun 30. yılını kutlayan ve bu süreçte yapmış olduğu olumlu çalışmalarla adını duyuran üniversitenin, tasvip edilemeyecek biçimde isminin medyada yer almasının, büyük bir aile olan kurumun her bir ferdini derinden üzdüğü vurgulanan açıklamada, "Üniversite yönetimi olarak, akademisyenliğin onur ve vakarına yakışmayan, kurum prestijini sarsan davranışlara asla izin vermeyeceğimizi ve hukuk çerçevesinde gerekeni yapmaktan çekinmeyeceğimizi kamuoyuna saygıyla duyururuz." ifadeleri kullandı.

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İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 10 Mart'ta Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde eski mezarlıkta izinsiz kazı yaptıkları iddiasıyla AKÜ Harita Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. M.G'nin de aralarında bulunduğu 4 şüpheliyi gözaltına almıştı.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakılmıştı.

AA

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define Afyonkarahisar
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