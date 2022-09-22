Profesyonel podcast yayıncılarının önerdiği en iyi ekipmanlar

Son zamanların gözde mecralarından olan podcast dünyası hızla büyümeye devam ediyor. Faydalı içerikleri ve kaliteli yapımlarıyla gitgide gelişen bu alanda yer almak isteyenlerin farkını ortaya koymak için öncelikle iyi ekipmanlara ihtiyacı var. Çünkü iyi ekipman iyi ses kaydı, iyi ses kaydı da etkileyici bir yayın demek. Eğer hangi ekipmanın en iyisi olduğuna karar vermekte zorlanıyorsanız profesyonellerin tavsiyesi ürünler yazımızda sizi bekliyor!

1. Podcast yayıncılığının altın kuralı, iyi bir ses kaydı: FIFINE USB Mikrofon

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Podcast tamamen sese dayalı bir mecra olduğu için en önemli nokta, kaydedilen ses kalitesi olabilir. İyi bir ses kaydı almak içinse iyi bir mikrofon gerekir. Kaliteli bir mikrofon sesi berrak bir şekilde kaydedeceği gibi dış gürültü seslerini de azaltarak daha etkileyici bir kayıt almanıza yardımcı olur. Bu sayede podcast yayınlarınızda başarı elde etmek için en önemli adımı atabilirsiniz. FIFINE USB Mikrofon; podcast, stüdyo, akış, yayın, YouTube, video ve oyunlar için kullanılabilen çok yönlü bir masa mikrofonu olarak öne çıkar. Tak çalıştır özelliğiyle pratik kullanım sunan ürüne mutlaka göz atın!

2. Mikrofonda kalite isteyenler için: HyperX Quadcast Profesyonel Usb Condenser Mikrofon

Stüdyo kalitesinde kayıt yapmak isteyenler için ideal bir seçenek olan HyperX Quadcast Profesyonel Usb Condenser Mikrofon, kaliteli ses kaydı ve şık görüntüsüyle podcast yayıncılarının gönlünü çalabilir. Twitch ve Youtube yayıncıları tarafından sıklıkla tercih edilen ürün, profesyonel kalitede kayıt yapar. Ürünün USB üzerinden kullanılması da büyük bir kolaylık sağlar. Özellikle yazılım temelli kayıt yapanlar için USB bağlantılı mikrofonlar çok daha kullanışlı olabilir. Mikrofon üzerindeki 3,5 mm çapındaki jak girişi sayesinde kulaklıkla ile sesinizi takip edebilir, kristal netliğinde ses kaydının keyfini çıkarabilirsiniz.

3. Donanım üzerinden kayıt yapanlar için: RØDE Procaster Dinamik Broadcast Vokal Mikrofonu

Podcast yayıncılığında bir üst seviyeye geçmeyi planlayanlar ve donanım üzerinden kayıt yapanlar için uygun olan RØDE Procaster Dinamik Broadcast Vokal Mikrofonu, mükemmel ses kalitesini yayınlamak için en ideal cihazlar arasında yer alır. Dengeli ve düşük empedanslı çıkış sağlayan mikrofon, aynı zamanda düşük gürültü için dâhilî shock mount sistemine sahip. Metal gövdesi ile sağlam bir yapı sunan mikrofon, dâhilî olarak üzerinde yer alan pop-filtre sayesinde nefes patlamalarının önüne geçer. Böylece net ve kaliteli ses kaydı almayı sağlar. Siz de podcastleriniz için kaliteli bir mikrofon arayışındaysanız ürünü incelemeden geçmeyin.

4. İyi kayıt yapmak için iyi bir kulaklık gerek: Audio Technica ATH-M20X Referans Monitör Stüdyo Kulaklık

İyi bir kayıt yaptığınızı anlayabilmek için kaliteli bir kulaklıkla kaydı dinlemek gerekir. Böylelikle seste oluşan patlamalar, arka plan gürültüleri veya diğer problemleri kolay bir şekilde ayırt etmek mümkün olur. Tespit ettiğiniz problemleri de kolayca ayıklama şansı bulursunuz. Bu sebeple podcast yayıncılığının bir diğer önemli ekipmanı için Audio Technica ATH-M20X Referans Monitör Stüdyo Kulaklık'ı tercih edebilirsiniz. Modern bir tasarıma sahip olan kulaklık, düşük frekanslarda iyi performans verir. Çevre sesleri izole ederek sadece kaydı duymanızı kolaylaştırır. Kulak üstü tasarımıyla rahat kullanılan kulaklık, kaliteli materyaliyle uzun yıllar size eşlik eder.

5. Mikrofonu bağlamak için kaliteli bir kabloya ihtiyacınız olabilir: UGREEN XLR Mikrofon Kablosu

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Podcast yayıncılığında en önemli ekipman mikrofon ise en önemli ara parça da mikrofon kablosu olabilir. Mikrofonları kayıt cihazına bağlamak adına kullanılan bu ürünler, ses kayıt kalitesinde de etki gösterir. Oksijensiz bakırdan yapılan UGREEN XLR Mikrofon Kablosu, mükemmel kalitede ses iletimi sağladığı gibi çoklu kalkanlarla dış parazitlerin önüne geçer. Dayanıklı malzemeden üretilen ürün, on bin kere bükülme ve bağlama kalitesinde sahip. Tak çalıştır özelliğine sahip olduğu için direkt mikrofonla uyum gösterir. Böylece ürünü hemen kullanmaya başlayabilir, kaliteli podcastlere imza atabilirsiniz.

6. Taşınabilir podcast stüdyosu: Zoom H8 Ses Kayıt Cihazı

Âdeta taşınabilir bir stüdyo özelliği sunan Zoom H8 Ses Kayıt Cihazı, mobil olarak kayıt yapmak için en ideal ürünlerden biri. Cihaz üzerinden giriş müziğini kontrol edebilir, ses efektlerini düzenleyebilirsiniz. İki tane XLR girişli ultra net mikrofon bağlanabilen ürün, bu özelliğiyle birden fazla konuşmacının konuya dâhil olmasını sağlar. Bilgisayara kolaylıkla bağlanabilen cihaz, 12 kanala kadar kayıt yapabilir. USB aracılığıyla verileri aktararak kayıt işleminin son hâlini dilediğiniz platforma aktarabilirsiniz. Yanında bilgisayar taşımadan kayıt almak isteyenler için ideal bir seçenek olan cihaza göz atmaya ne dersiniz?

7. Eğer kayıt alıp bir de video yapmak istiyorsanız: Sony A7 III Full Frame Gövde

Podcast yayınlarınızı aynı anda birden fazla mecrada yayınlamak ve görsel içerikli alanlara da podcastinize yer vermek istiyorsanız iyi bir video kaydı almanızda fayda var. Bu noktada tercih edilebilecek en iyi fotoğraf makineleri arasında Sony A7 III Full Frame Gövde gelir. Sadece body diye adlandırılan gövde kısmını içeren cihaz, 10 Fps yüksek hızlı çekim özelliğiyle beklentileri karşılar. Yeni tam çerçevesiyle düşük ışıkta bile net çekim yapmanızı sağlar. 24.2 MP arkadan aydınlatmalı full frame sensörüyle hassas bir çekim yapmanızı sağlar. 4K kalitede videolara sahip olmak için ürüne mutlaka bir şans vermelisiniz.