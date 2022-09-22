HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. Profesyonel podcast yayıncılarının önerdiği en iyi ekipmanlar

Profesyonel podcast yayıncılarının önerdiği en iyi ekipmanlar

21.09.2022 16:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son zamanların en hızlı büyüyen mecralarından birisi podcast olabilir. Bu sebeple de podcast yayıncılığına artan bir ilgi mevcut. Kaydedilen ses içerikli programların istenilen zamanda dinlenmesi şeklinde ilerleyen bu yayın türü, bir nevi sesli blog hazırlamak gibi isimlendirilebilir. Peki, bu mecrada yayın yapmayı planlayan taze podcasterların işine yarayacak en iyi ekipmanlar neler? Gelin, o ekipmanlara beraber bir göz atalım.

Profesyonel podcast yayıncılarının önerdiği en iyi ekipmanlar

İçindekiler

  • 1. Podcast yayıncılığının altın kuralı, iyi bir ses kaydı: FIFINE USB Mikrofon
  • 2. Mikrofonda kalite isteyenler için: HyperX Quadcast Profesyonel Usb Condenser Mikrofon
  • 3. Donanım üzerinden kayıt yapanlar için: RØDE Procaster Dinamik Broadcast Vokal Mikrofonu
  • 4. İyi kayıt yapmak için iyi bir kulaklık gerek: Audio Technica ATH-M20X Referans Monitör Stüdyo Kulaklık
  • 5. Mikrofonu bağlamak için kaliteli bir kabloya ihtiyacınız olabilir: UGREEN XLR Mikrofon Kablosu
  • 6. Taşınabilir podcast stüdyosu: Zoom H8 Ses Kayıt Cihazı
  • 7. Eğer kayıt alıp bir de video yapmak istiyorsanız: Sony A7 III Full Frame Gövde

Son zamanların gözde mecralarından olan podcast dünyası hızla büyümeye devam ediyor. Faydalı içerikleri ve kaliteli yapımlarıyla gitgide gelişen bu alanda yer almak isteyenlerin farkını ortaya koymak için öncelikle iyi ekipmanlara ihtiyacı var. Çünkü iyi ekipman iyi ses kaydı, iyi ses kaydı da etkileyici bir yayın demek. Eğer hangi ekipmanın en iyisi olduğuna karar vermekte zorlanıyorsanız profesyonellerin tavsiyesi ürünler yazımızda sizi bekliyor!

1. Podcast yayıncılığının altın kuralı, iyi bir ses kaydı: FIFINE USB Mikrofon

Profesyonel podcast yayıncılarının önerdiği en iyi ekipmanlar

Sepette %10'a varan indirimler kazanmak için tıklayın!

Podcast tamamen sese dayalı bir mecra olduğu için en önemli nokta, kaydedilen ses kalitesi olabilir. İyi bir ses kaydı almak içinse iyi bir mikrofon gerekir. Kaliteli bir mikrofon sesi berrak bir şekilde kaydedeceği gibi dış gürültü seslerini de azaltarak daha etkileyici bir kayıt almanıza yardımcı olur. Bu sayede podcast yayınlarınızda başarı elde etmek için en önemli adımı atabilirsiniz. FIFINE USB Mikrofon; podcast, stüdyo, akış, yayın, YouTube, video ve oyunlar için kullanılabilen çok yönlü bir masa mikrofonu olarak öne çıkar. Tak çalıştır özelliğiyle pratik kullanım sunan ürüne mutlaka göz atın!

Ürünü İncele

2. Mikrofonda kalite isteyenler için: HyperX Quadcast Profesyonel Usb Condenser Mikrofon

Profesyonel podcast yayıncılarının önerdiği en iyi ekipmanlar

Stüdyo kalitesinde kayıt yapmak isteyenler için ideal bir seçenek olan HyperX Quadcast Profesyonel Usb Condenser Mikrofon, kaliteli ses kaydı ve şık görüntüsüyle podcast yayıncılarının gönlünü çalabilir. Twitch ve Youtube yayıncıları tarafından sıklıkla tercih edilen ürün, profesyonel kalitede kayıt yapar. Ürünün USB üzerinden kullanılması da büyük bir kolaylık sağlar. Özellikle yazılım temelli kayıt yapanlar için USB bağlantılı mikrofonlar çok daha kullanışlı olabilir. Mikrofon üzerindeki 3,5 mm çapındaki jak girişi sayesinde kulaklıkla ile sesinizi takip edebilir, kristal netliğinde ses kaydının keyfini çıkarabilirsiniz.

Ürünü İncele

3. Donanım üzerinden kayıt yapanlar için: RØDE Procaster Dinamik Broadcast Vokal Mikrofonu

Profesyonel podcast yayıncılarının önerdiği en iyi ekipmanlar

Podcast yayıncılığında bir üst seviyeye geçmeyi planlayanlar ve donanım üzerinden kayıt yapanlar için uygun olan RØDE Procaster Dinamik Broadcast Vokal Mikrofonu, mükemmel ses kalitesini yayınlamak için en ideal cihazlar arasında yer alır. Dengeli ve düşük empedanslı çıkış sağlayan mikrofon, aynı zamanda düşük gürültü için dâhilî shock mount sistemine sahip. Metal gövdesi ile sağlam bir yapı sunan mikrofon, dâhilî olarak üzerinde yer alan pop-filtre sayesinde nefes patlamalarının önüne geçer. Böylece net ve kaliteli ses kaydı almayı sağlar. Siz de podcastleriniz için kaliteli bir mikrofon arayışındaysanız ürünü incelemeden geçmeyin.

Ürünü İncele

4. İyi kayıt yapmak için iyi bir kulaklık gerek: Audio Technica ATH-M20X Referans Monitör Stüdyo Kulaklık

Profesyonel podcast yayıncılarının önerdiği en iyi ekipmanlar

İyi bir kayıt yaptığınızı anlayabilmek için kaliteli bir kulaklıkla kaydı dinlemek gerekir. Böylelikle seste oluşan patlamalar, arka plan gürültüleri veya diğer problemleri kolay bir şekilde ayırt etmek mümkün olur. Tespit ettiğiniz problemleri de kolayca ayıklama şansı bulursunuz. Bu sebeple podcast yayıncılığının bir diğer önemli ekipmanı için Audio Technica ATH-M20X Referans Monitör Stüdyo Kulaklık'ı tercih edebilirsiniz. Modern bir tasarıma sahip olan kulaklık, düşük frekanslarda iyi performans verir. Çevre sesleri izole ederek sadece kaydı duymanızı kolaylaştırır. Kulak üstü tasarımıyla rahat kullanılan kulaklık, kaliteli materyaliyle uzun yıllar size eşlik eder.

Ürünü İncele

5. Mikrofonu bağlamak için kaliteli bir kabloya ihtiyacınız olabilir: UGREEN XLR Mikrofon Kablosu

Profesyonel podcast yayıncılarının önerdiği en iyi ekipmanlar

Prime üyesi olup bedava kargo ve daha birçok avantajdan yararlanmak için tıklayın!

Podcast yayıncılığında en önemli ekipman mikrofon ise en önemli ara parça da mikrofon kablosu olabilir. Mikrofonları kayıt cihazına bağlamak adına kullanılan bu ürünler, ses kayıt kalitesinde de etki gösterir. Oksijensiz bakırdan yapılan UGREEN XLR Mikrofon Kablosu, mükemmel kalitede ses iletimi sağladığı gibi çoklu kalkanlarla dış parazitlerin önüne geçer. Dayanıklı malzemeden üretilen ürün, on bin kere bükülme ve bağlama kalitesinde sahip. Tak çalıştır özelliğine sahip olduğu için direkt mikrofonla uyum gösterir. Böylece ürünü hemen kullanmaya başlayabilir, kaliteli podcastlere imza atabilirsiniz.

Ürünü İncele

6. Taşınabilir podcast stüdyosu: Zoom H8 Ses Kayıt Cihazı

Profesyonel podcast yayıncılarının önerdiği en iyi ekipmanlar

Âdeta taşınabilir bir stüdyo özelliği sunan Zoom H8 Ses Kayıt Cihazı, mobil olarak kayıt yapmak için en ideal ürünlerden biri. Cihaz üzerinden giriş müziğini kontrol edebilir, ses efektlerini düzenleyebilirsiniz. İki tane XLR girişli ultra net mikrofon bağlanabilen ürün, bu özelliğiyle birden fazla konuşmacının konuya dâhil olmasını sağlar. Bilgisayara kolaylıkla bağlanabilen cihaz, 12 kanala kadar kayıt yapabilir. USB aracılığıyla verileri aktararak kayıt işleminin son hâlini dilediğiniz platforma aktarabilirsiniz. Yanında bilgisayar taşımadan kayıt almak isteyenler için ideal bir seçenek olan cihaza göz atmaya ne dersiniz?

Ürünü İncele

7. Eğer kayıt alıp bir de video yapmak istiyorsanız: Sony A7 III Full Frame Gövde

Profesyonel podcast yayıncılarının önerdiği en iyi ekipmanlar

Podcast yayınlarınızı aynı anda birden fazla mecrada yayınlamak ve görsel içerikli alanlara da podcastinize yer vermek istiyorsanız iyi bir video kaydı almanızda fayda var. Bu noktada tercih edilebilecek en iyi fotoğraf makineleri arasında Sony A7 III Full Frame Gövde gelir. Sadece body diye adlandırılan gövde kısmını içeren cihaz, 10 Fps yüksek hızlı çekim özelliğiyle beklentileri karşılar. Yeni tam çerçevesiyle düşük ışıkta bile net çekim yapmanızı sağlar. 24.2 MP arkadan aydınlatmalı full frame sensörüyle hassas bir çekim yapmanızı sağlar. 4K kalitede videolara sahip olmak için ürüne mutlaka bir şans vermelisiniz.

Ürünü İncele

Umarız önerdiğimiz ürünleri beğenirsiniz. Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Mynet bağlantılardan gelir/komisyon elde edebilir. Satın alım sonrasında satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Mynet sorumlu değildir.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
James Webb'den bir ilk! O gezegenin en net fotoğrafları ortaya çıktıJames Webb'den bir ilk! O gezegenin en net fotoğrafları ortaya çıktı
Son Dakika: Birkaç gün işe gitmeyince ortaya çıktı! İcra müdürü zimmetine 13 milyon lira geçirip yurt dışına kaçtıSon Dakika: Birkaç gün işe gitmeyince ortaya çıktı! İcra müdürü zimmetine 13 milyon lira geçirip yurt dışına kaçtı
Alper Taş gözaltına alınırken ortalık fena karıştı! Adliye önünde hareketli anlarAlper Taş gözaltına alınırken ortalık fena karıştı! Adliye önünde hareketli anlar
Anahtar Kelimeler:
Podcast mikrofon ses kaydedici ses kayıt cihazı usb ses kartı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

İş birliği İçerikleri

Beyler buraya! Kokularına kimse karşı koyamıyor... En lükslerini sizler için derledik

Beyler buraya! Kokularına kimse karşı koyamıyor... En lükslerini sizler için derledik

Kahve tutkunları buna bayılacak! En lezzetli kahve için mutlaka denemelisiniz

Kahve tutkunları buna bayılacak! En lezzetli kahve için mutlaka denemelisiniz

"Bunca zamandır neredeydin?" diyeceğiniz birbirinden pratik TikTok ürünleri

"Bunca zamandır neredeydin?" diyeceğiniz birbirinden pratik TikTok ürünleri

Yaşam alanınıza lüks bir ambiyans katmak ister misiniz?

Yaşam alanınıza lüks bir ambiyans katmak ister misiniz?

Rahat ve güvenli bir kullanım sunan, çok sevilen çapraz çanta modelleri

Rahat ve güvenli bir kullanım sunan, çok sevilen çapraz çanta modelleri

Bir ulaşım aracından daha fazlası! Hem spor hem eğlence için de kullanabileceğiniz en iyi bisiklet modelleri

Bir ulaşım aracından daha fazlası! Hem spor hem eğlence için de kullanabileceğiniz en iyi bisiklet modelleri

Tümünü Gör
Bir ulaşım aracından daha fazlası! Hem spor hem eğlence için de kullanabileceğiniz en iyi bisiklet modelleri

Bir ulaşım aracından daha fazlası! Hem spor hem eğlence için de kullanabileceğiniz en iyi bisiklet modelleri

Tam bir E vitamini deposu! Cilde çok iyi geliyor, bağışıklığı güçlendiriyor...

Tam bir E vitamini deposu! Cilde çok iyi geliyor, bağışıklığı güçlendiriyor...

Yaşam alanınızın kalitesini arşa çıkaracak en havalı ürünleri keşfedin

Yaşam alanınızın kalitesini arşa çıkaracak en havalı ürünleri keşfedin

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Odanızın havasını değiştirecek, çalışmayı keyifli hale getirecek!

Odanızın havasını değiştirecek, çalışmayı keyifli hale getirecek!

Sonbahar modasının birbirinden güzel ürünleriyle şıklığı yakalayın!

Sonbahar modasının birbirinden güzel ürünleriyle şıklığı yakalayın!

Tümünü Gör
Sonbahar modasının birbirinden güzel ürünleriyle şıklığı yakalayın!

Sonbahar modasının birbirinden güzel ürünleriyle şıklığı yakalayın!

Tam da bu aylarda severek kullanacağınız sonbahardan ilham alan far paletleri

Tam da bu aylarda severek kullanacağınız sonbahardan ilham alan far paletleri

Ayak sağlığınızı önemseyin! Rahat kullanımıyla gönlünüzü fethedecek ortopedik terlikler

Ayak sağlığınızı önemseyin! Rahat kullanımıyla gönlünüzü fethedecek ortopedik terlikler

Banyo dekorasyonunda kalitesiyle fark yaratan bütçe dostu ürünler

Banyo dekorasyonunda kalitesiyle fark yaratan bütçe dostu ürünler

Her yudumunda sağlık var! Güçlü bir bağışıklık, dengeli kolesterol için...

Her yudumunda sağlık var! Güçlü bir bağışıklık, dengeli kolesterol için...

Yıllarca kullanabileceğiniz şık ve kullanışlı bütçe dostu kemerlerle stilinize hava katın!

Yıllarca kullanabileceğiniz şık ve kullanışlı bütçe dostu kemerlerle stilinize hava katın!

Tümünü Gör

Benzer Teknoloji İçerikleri

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Bir ulaşım aracından daha fazlası! Hem spor hem eğlence için de kullanabileceğiniz en iyi bisiklet modelleri

Bir ulaşım aracından daha fazlası! Hem spor hem eğlence için de kullanabileceğiniz en iyi bisiklet modelleri

Odanızın havasını değiştirecek, çalışmayı keyifli hale getirecek!

Odanızın havasını değiştirecek, çalışmayı keyifli hale getirecek!

Philips mi, Xiaomi mi? "Hangi yağsız fritözü almalıyım?" diye düşünenler buraya!

Philips mi, Xiaomi mi? "Hangi yağsız fritözü almalıyım?" diye düşünenler buraya!

Son teknoloji ürünü en iyi modemlerle internette yüksek hıza ulaşın!

Son teknoloji ürünü en iyi modemlerle internette yüksek hıza ulaşın!

Gamerlar buraya! Oyun performansınızı zirveye taşıyacak teknolojik ürünler

Gamerlar buraya! Oyun performansınızı zirveye taşıyacak teknolojik ürünler

Tümünü Gör

Diğer Haberler

James Webb Uzay Teleskobu bu defa Neptün'e odaklandı! İlk kez bu kadar net görüntülendi

James Webb'den bir ilk! O gezegenin en net fotoğrafları ortaya çıktı

YouTube duyurdu! Yüzde 45 pay verecek, para kazanabileceksiniz

Resmen duyurdu! Yüzde 45 pay verecek, para kazanabileceksiniz

Odanızın havasını değiştirecek, çalışmayı daha keyifli hale getirecek akıllı masa lambası

Odanızın havasını değiştirecek, çalışmayı keyifli hale getirecek!

Sakın iPhone 14'ünüzü kırmayın! iPhone 14'ün Türkiye’deki tamir ücretleri dudak uçuklattı: Bu ücretler cepleri yakar

Sakın iPhone 14'ünüzü kırmayın! Bu ücretler cepleri yakar

iPhone 14, iPhone 14 Pro ve iPhone 14 Pro Max'i tercih etmek için 7 neden

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

YouTube en büyük kozunu oynamak üzere! Shorts için agresif para kazanma özelliği açılacak

En büyük kozunu oynamak üzere! Kullanıcılara para kazandıracak

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.