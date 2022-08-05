Programa damga vuran anlar! Ümit Özdağ ile Abdurrahman Uzun arasındaki tartışma gündeme oturdu

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Youtube'daki Babala TV'de yayınlanan Oğuzhan Uğur'un moderatörlüğündeki "Mevzular Açık Mikrofon" programına konuk oldu. Cumhurbaşkanlığı adaylığı, mülteci sorunu gibi birçok konunun konuşulduğu programın yankıları sürerken, Özdağ ile bir katılımcının arasındaki tartışma gündeme oturdu.

"SAKIN SİYASET YAPMAYIN"

Soru sormak için mikrofonu alan Abdurrahman Uzun isimli katılımcı, konuşması sırasında kendisini "siyaset uzmanı" olarak tanıttı. Abdurrahman Uzun, Özdağ'a, İYİ Parti'den ayrılık süreci ve Buğra Kavuncu ve mültecilerle ilgili çıkışlarıyla ilgili soru sordu. Uzun'un sorusuna tepki gösteren Özdağ, cevabına "Sakın siyaset yapmayın bu yaklaşımla" şeklinde başladı.

"BU ÜSLUPLA CEVAP VERMEYİN"

Özdağ'ın bu yanıtı sonrası sinirlendiği görülen ve tepki gösteren Uzun, "Benim siyasetten anlamadığımı söylüyorsunuz. Lütfen bu üslupla bana cevap vermeyin. Soruma cevap vermeyin lütfen" şeklinde çıkış yaptı.

Özdağ ise buna karşılık olarak, "Bir soru sordunuz, nasıl cevap vereceğimi ben belirlerim" sözleriyle yanıt verdi. İkili arasındaki tartışma bir süre daha devam ederken, Özdağ'ın soruları yanıtlamasının ardından gerginlik de sonra erdi.



