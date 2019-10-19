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Projeleriyle muhtarlara örnek oluyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.10.2019 11:27 | Son Güncelleme

Sakarya'nın Hendek ilçesi Dikmen Mahallesi'nde itfaiye birimi kuran, mini HES yaptıran muhtar Menderes Ayvaz, projeleriyle meslektaşlarına örnek oluyor - Ayvaz: - "Arkadaşlarla gönüllü itfaiye grubu kurduk, ayrıca bir tane de mini HES yaptık. Cami, okul, Kur'an kursu, muhtarlık, buraların elektriğini tedarik ediyoruz. Yani akan suyu değerlendirmiş olduk" - "Sayın Cumhurbaşkanıma çok çok teşekkür ediyorum. Bizlere değer verdi, bizleri ön plana çıkardı"

İBRAHİM YOZOĞLU - Sakarya'nın Hendek ilçesi Dikmen Mahallesi'nde muhtar Menderes Ayvaz, mahallesinde kurduğu itfaiye birimi, mini HES gibi farklı projelerle meslektaşlarına örnek oluyor.

Mahallesinin, ilçe merkezine 32 kilometre uzaklıkta olması nedeniyle yangınlara ani müdahale için gönüllü itfaiye birimi kuran Ayvaz, vatandaşlardan topladığı parayla bir de itfaiye aracı satın aldı.

Daha sonra mahalleye cenaze nakil aracı, cenaze yıkama aracı gibi hizmetleri sunan Ayvaz, hayırsever vatandaşlardan topladığı paralarla mahalleden geçen dere üzerinde mini HES projesini bu yıl faaliyete geçirdi.

HES sayesinde cami, Kur'an kursu, okul ve muhtarlık binasının elektriği karşılanıyor. Ayvaz, mahallede düzenlediği festivallerle de sosyal alanda birçok çalışma yürütüyor.

- İtfaiye aracıyla 4 yılda 9 yangına müdahale ettiler

Muhtarı Menderes Ayvaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, köylülere kendisine her konuda destek olduğu için teşekkür etti.

Mahallenin ihtiyaçları doğrultusunda çalışmalar yaptığını ifade eden Ayvaz, "Önceliğimiz itfaiye aracıydı. Arkadaşlarla gönüllü itfaiye grubu kurduk. Burası ilçe merkezine 32 kilometre uzaklıkta. Orman, ev ve baca yangını çıktığında çok büyük kaybımız oluyordu. Evleri kesinlikle kurtaramıyorduk. Orman yangınlarında da belli bir alan yanıyordu. Dikmen halkı olarak bir araya gelip itfaiye aracı almaya karar verdik. Almanya Frankfurt'tan itfaiye aracını aldık. Gruptaki kişilerin sırayla nöbetleri var. Yangınlara anında müdahale ediyoruz ve çok faydasını gördük." diye konuştu.

Ayvaz, itfaiye aracıyla 2015 yılından itibaren 2 ev, 3 baca, 2 fındıklık ile 2 orman olmak üzere 9 yangına müdahale ettiklerini ve başarılı olduklarını anlattı.

Köylülerle cenaze nakil aracı, cenaze yıkama aracı aldıklarını belirten Ayvaz, "Ayrıca bir tane de mini HES yaptık. Cami, okul, Kur'an kursu, muhtarlık, buraların elektriğini tedarik ediyoruz. Yani akan suyu değerlendirmiş olduk. Köyün içinden küçük bir dere geçiyor, o su da bize yeterliydi, bu suyu değerlendirdik. Özellikle kışın elektrik masrafı çok olduğu için bu sorunu HES yaparak çözdük ve verim de aldık. Şimdi buraların elektriğini tamamen yeni yaptığımız HES'den karşılıyoruz. Projeye 2018'de başlamıştık, bu yıl ağustos ayında bitirdik ve faaliyete geçirdik." ifadelerini kullandı.

Mahalleye yapacağı yeni projelerinden de bahseden Ayvaz, Dikmenspor takımını kurduklarını, futbol sahası ve düğün salonu ihtiyaçlarının bulunduğunu, kısa süre içerisinde bunları da yapacaklarını aktardı.

- "Sayın Cumhurbaşkanı muhtarları ön plana çıkardı"

Mahallenin 10 kilometre uzağında bulunan Dikmen Yaylası'nda şenlik düzenlediklerini, Ramazan Bayramı'nın birinci günü köy halkının meydana toplanıp, geleneksel olarak keşkek yapıp ikramda bulunduğunu dile getiren Ayvaz, geçen yıl ilkini düzenledikleri ve geleneksel hale getirecekleri hamsi festivali gibi sosyal etkinliklere de önem verdiklerini söyledi.

Ayvaz, şunları kaydetti:

"Yaylamızın zirvesinde şehitliğimiz var, her yıl 17 Ağustos'ta şehitlerimiz için Kur'an-ı Kerim okutur ikram yaparız. Dikmen'de sosyal faaliyetlerimiz de var. Köyümüzün internet sitesi var. Dikmen halkına çok teşekkür ederim. Bu faaliyetleri her köy kaldıramaz ama ben bugüne kadar hiçbir şeyin sıkıntısını çekmedim. Ayrıca 1740 rakımlı Dikmen Yaylası'nda kayak projemiz var. Bununla ilgili bayağı bir yol aldık. Pek yakında kayak merkezi de faaliyete geçecek."

Muhtarların, köy halkı ile devlet yetkilileri arasında köprü vazifesi gördüğünü vurgulayan Ayvaz, "Sayın Cumhurbaşkanıma çok çok teşekkür ediyorum. Bizlere değer verdi, bizleri ön plana çıkardı. Gerçekten muhtarlara değer verilmesi gerekiyor. Muhtarların çektiği eziyeti, zorluğu kimse bilemez." dedi.

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