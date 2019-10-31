Prostat hastalarını sevindiren yöntem: MR füzyon biyopsisi

Gelişen teknolojiyle beraber prostatta kanser şüphesini MR füzyon biyopsisi sayesinde isabetli olarak görebildiklerini belirten Üroloji Uzmanı Prof. Dr. Ömer Demir, "MR füzyon biyopsi ile hastalığı erkenden teşhis ediyor, tedavi sürecini en hızlı şekilde başlatıyoruz. Bu sayede hastaların iyileşme sürecini öne alıyoruz" dedi. Son zamanların popüler biyopsi yöntemi olan MR füzyon biyopsinin prostat kanseri hastalarına büyük avantaj sağlandığını belirten Üroloji Uzmanı Prof. Dr. Ömer Demir, yöntem hakkında bilgi verdi. Yöntemin üroloji uzmanlarının sıkça başvurduğu bir yöntem olduğunu ifade eden Demir, "Akıllı biyopsi de dediğimiz MR füzyon biyopsi, prostat kanseri teşhisi aşamasında hassasiyeti ve doğruluğu açısından üroloji uzmanlarının son yıllarda sıkça başvurduğu bir yöntem olmaya başladı. Kullanılan bu yöntemde biyopsi yaparken yararlandığımız iğnenin MR’da saptadığımız kanser şüphesi olan bölgeye sapma yapmadan denk gelmesini sağlıyoruz. Bu sayede doğru yerden parça alıyoruz" şeklinde konuştu. Üroloji Uzmanı Demir, "MR füzyon biyopsi ile hastalığı erkenden teşhis ediyor, tedavi sürecini en hızlı şekilde başlatıyoruz. Bu sayede hastaların iyileşme sürecini öne alıyoruz" şeklinde konuştu.

Klasik biyopsiden farklı

MR füzyon biyopsisinde klasik biyopsisinden farklı olarak hastaya prostat biyopsisi öncesi multiparametrik prostat MR’ı çekildiğini ifade eden Demir, "Hassas saptama imkanı veren bu yöntem sayesinde tümör riski taşıyan bölgelerden minimum hatayla örnekleme yapılmasına olanak tanır. Dolayısıyla agresif prostat kanseri varlığında erken ve doğru teşhisle birlikte tedaviye olanak sağlar. MR füzyon biyopsisi hedefe yönelik yapılır. Biyopside alınan parça sayısı az olduğundan enfeksiyon riski daha azdır. Operasyon sırasında hasta genel anestezi ile uyutulduğu için ağrı hissedilmez. Bu yöntem sayesinde özellikle tekrarlayan prostat biyopsilerinde tümör saptanmayan ve hastaya zarar verme olasılığı yüksek kanserlerin yakalanma oranı yükselir. Bu hem hekime hem de hastaya büyük avantaj sağlar" şeklinde konuştu.

Bu belirtilere dikkat

Erken dönemde tanı konulan ve uygun tedavi yapılan hastalarda yaşam süresinin arttığını belirten Demir, şöyle devam etti:

"Prostat kanseri günümüzde erkekleri etkileyen önemli sağlık sorunlarından biri. Bu hastalık kansere bağlı ölümlere sebep oluyor. Erken tanı konulamaz ise zaman içerisinde kanserli dokunun büyümesi ve prostat içerisinden geçen idrar kanalına baskı oluşturması, idrar yapma ile ilgili problemlere yol açıyor. Hastalığın ileri aşamasında ortaya çıkan belirtiler; idrar sıklığında artış, idrar akımında zayıflama, kesik kesik idrar yapma, idrar yaparken ağrı/yanma hissi ve idrarda kan görülmesi şeklinde görülebiliyor. Bu tür belirtilerle karşılaşıldığında zaman kaybetmeden bir uzmana danışılması gerekir."

