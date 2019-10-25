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Protestocular Bağdat’taki Türk lokantasını bastı

YAŞAM HABERLERİ  | 25.10.2019 15:24 | Son Güncelleme

Irak’ın başkenti Bağdat’ta hükümet karşıtı protesto gösterileri devam ederken başkentte bir Türk lokantası protestocular tarafından basıldı.Başkent Bağdat’taki Yeşil Bölge’ye giden Cumhuriyet köprüsü yakınında bulunan Türk lokantası göstericiler tarafından basılarak ateşe verildi.

Irak’ın başkenti Bağdat’ta hükümet karşıtı protesto gösterileri devam ederken başkentte bir Türk lokantası protestocular tarafından basıldı.
Başkent Bağdat’taki Yeşil Bölge’ye giden Cumhuriyet köprüsü yakınında bulunan Türk lokantası göstericiler tarafından basılarak ateşe verildi. Görgü tanıkları, binanın bazı bölümlerinin yandığını ve binanın üst katına çıkan göstericilerin güvenlik güçlerine taş attıklarını söyledi. Bölgeye güvenlik güçlerinin sevk edildiği açıklandı.
Irak İnsan Hakları Komiserliğinden yapılan açıklamada, bugünkü gösterilerde 2 kişinin öldüğü ve 224 kişinin yaralandığını duyuruldu.

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