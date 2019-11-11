Protestolar durmuyor! Üzerine benzin döküp yaktılar

Hong Kong'da nisan ayından bu yana devam eden eylemlerde göstericilerle güvenlik kuvvetleri arasında yaşanan çatışmaların yanı sıra göstericiler ile Çin yanlısı Hong Konglular arasında yaşanan çatışmalarda da artış yaşandı.

Çin yönetiminden ayrılmayı ve İngiliz yönetimine geçmeyi savunan eylemciler ile Çin yanlıları, düzenledikleri eylemlerde sık sık karşı karşıya geliyor ve çatışmalar yaşanıyor.

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We’ve had 8 hours of constant state violence against us today, and someone got so angry they set a random person on fire in Ma On Shan.



Don’t set civilians on fire FFS. This is unjustifiable on any level.pic.twitter.com/LIZmK3f5B5 — Hong Kong Hermit (@HongKongHermit) November 11, 2019

Son olarak ise, Hong Kong'un Ma On Shan bölgesinde yaşanan eylemlerde, göstericiler tarafından Çin yanlısı olduğu bilinen bir Hong Konglu ateşe verildi.

Metro istasyonunda yaşandığı öğrenilen olayda, Çin yanlısı Honk Konglu kişi eylemcilerle tartışırken, başka bir eylemcinin adamın üzerine benzin döküp ateşe verdiği görülüyor.

Çevredekiler tarafından söndürülen adamın Prince of Wales hastanesinde tedavi altına alındığı öğrenildi.

'IŞİD ÜYELERİ GİBİ DAVRANMAYA BAŞLADILAR'

Konuyla ilgili açıklama yapan Çin Komünist Partisi'ne yakın Global Times gazetesi şef editörü Hu Xijin ise, olayın görüntülerini paylaşarak "Hong Kong'daki radikal eylemciler IŞİD üyeleri gibi davranmaya başladılar" ifadelerini kullandı.

