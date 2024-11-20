Protez saç nedir? Protez saç ömrü ve bakımı

Çeşitli nedenlere bağlı olarak peruk ya da protez saç gibi çözümlere gereksinim duyulabilir. Bazen sadece farklı bir görünüm elde etmek için bazen de başka başka nedenlerden dolayı hazır bir peruk takmak ya da protez saç çözümüne başvurmak son derece geçerli bir çözüm olarak kabul edilir.

Protez saç nedir?

Günümüzde birçok ünlünün de kullandığı protez saç, belli bir ömrü olan gerçek saçtan ayırt etmesi çok zor olan bir takma saç türüdür. Protez saçlar genel olarak gerçek insan saçı kullanılarak ya da sentetik liflerle yapılır. Sentetik lifler çok daha uzun ömürlü olur ve renk seçeneği daha fazladır.

Saçların yokluğu ya da eksikliği durumunda protez saça başvurulabilir. Ortalama olarak belli bir ömre sahip olan protez saç bakımı çok da zor olmayan bir üründür. Farklı protez saç modelleri ve renk seçenekleri ile çeşitli etkinliklere katılabilmek ya da sıradan bir günü geçirebilmek de mümkündür.

Protez saç ömrü kadar olur?

Protez saç ömrü en çok 1 yıl olur. Ancak kalın tabanlı, sıkı düğümlü bir protez saç 2 yıl kadar dayanabilir. Protez saç kullanan kişinin saç bakımını ihmal etmemesi de protez saçın ömrünü uzatan bir durumdur. Kullanımı konusunda en çok dikkat edilmesi gereken noktalar şunlardır: