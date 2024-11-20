KADIN

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. KADIN
  3. Güzellik - Moda
  4. Protez saç nedir? Protez saç ömrü ve bakımı

Protez saç nedir? Protez saç ömrü ve bakımı

Ferhan Petek Ferhan Petek
16.11.2024 00:00
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çeşitli nedenlere bağlı olarak saçlarda kayıplar olabilir. Bu tür durumlarda kişinin tercihine bağlı olarak protez saç çözümüne başvurulabilir. Son zamanların en gözde çözümlerinden biri olan protez saçlar ortala bir ömre sahiptir ve bakım gerektirir.

Protez saç nedir? Protez saç ömrü ve bakımı

Çeşitli nedenlere bağlı olarak peruk ya da protez saç gibi çözümlere gereksinim duyulabilir. Bazen sadece farklı bir görünüm elde etmek için bazen de başka başka nedenlerden dolayı hazır bir peruk takmak ya da protez saç çözümüne başvurmak son derece geçerli bir çözüm olarak kabul edilir.

Protez saç nedir?

Günümüzde birçok ünlünün de kullandığı protez saç, belli bir ömrü olan gerçek saçtan ayırt etmesi çok zor olan bir takma saç türüdür. Protez saçlar genel olarak gerçek insan saçı kullanılarak ya da sentetik liflerle yapılır. Sentetik lifler çok daha uzun ömürlü olur ve renk seçeneği daha fazladır.

Saçların yokluğu ya da eksikliği durumunda protez saça başvurulabilir. Ortalama olarak belli bir ömre sahip olan protez saç bakımı çok da zor olmayan bir üründür. Farklı protez saç modelleri ve renk seçenekleri ile çeşitli etkinliklere katılabilmek ya da sıradan bir günü geçirebilmek de mümkündür.

Protez saç ömrü kadar olur?

Protez saç ömrü en çok 1 yıl olur. Ancak kalın tabanlı, sıkı düğümlü bir protez saç 2 yıl kadar dayanabilir. Protez saç kullanan kişinin saç bakımını ihmal etmemesi de protez saçın ömrünü uzatan bir durumdur. Kullanımı konusunda en çok dikkat edilmesi gereken noktalar şunlardır:

  • Bakımları yapılmalıdır.
  • Tarak ve fırça seçimine dikkat edilmelidir.
  • Kaşındırma oluşursa hemen müdahale edilmelidir.
  • Kozmetik ürünler kullanılacaksa doğru seçilmelidir.
  • Şekil vermek için kullanılan ürünler dikkatli seçilmelidir.
Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
saç
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
AK Parti'nin Ankara adayını yanlışlıkla açıkladı! Sildi ama...

AK Parti'nin Ankara adayını yanlışlıkla açıkladı! Sildi ama...

Saatler kaldı, gözler Beştepe'deki açıklamada! Asgari ücret...

Saatler kaldı, gözler Beştepe'deki açıklamada! Asgari ücret...

Saatler kala asgari ücret iddiası! Net rakam verdi

Saatler kala asgari ücret iddiası! Net rakam verdi

Çalışma gün ve saatlerine ilişkin öneri Meclis'te kabul edildi

Çalışma gün ve saatlerine ilişkin öneri Meclis'te kabul edildi

Otogarda korkunç olay: Tartıştığı muavini otobüsle ezerek öldürdü

Otogarda korkunç olay: Tartıştığı muavini otobüsle ezerek öldürdü

Aman dikkat! 2024'te aldatmaya meyilli olan burçlar açıklandı

Aman dikkat! 2024'te aldatmaya meyilli olan burçlar açıklandı

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Kışın kurtarıcınız olacak indirimli mont modellerini sizin için seçtik

Kışın kurtarıcınız olacak indirimli mont modellerini sizin için seçtik

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Keyifli bir mola için ihtiyacınız olan tek şey: Stanley!

Keyifli bir mola için ihtiyacınız olan tek şey: Stanley!

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.