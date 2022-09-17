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Protez tırnak yaptırmadan önce bunları bilmelisiniz! Protez tırnak zararlı mı?

17.09.2022 16:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bakımlı tırnaklar hiç şüphesiz bir elde dikkat çeken ilk özelliklerden birisi. Günümüzün hızlı ve göz alıcı güzellik çözümlerinden protez tırnaklar ise hayalinizdeki bakımlı tırnaklara ulaşmanızın altın anahtarını sunuyor. Protez tırnaklar, tırnakları uzamayan veya hayalindeki şekilde tırnaklara sahip olmayan kadınların tercihi. Herkesin kullandığı protez tırnak zararlı mı? sorusu ise büyük bir merak konusu. Peki, Protez tırnak zararlı mı? İşte protez tırnak yaptırmadan önce bilmeniz gerekenler!

Protez tırnak yaptırmadan önce bunları bilmelisiniz! Protez tırnak zararlı mı?

Kişisel bakım denildiğinde akla gelen tırnaklar için estetik uygulamalar zengin alternatiflere sahip. Protez tırnaklar ise bu uygulamalar içinde kısa sürede çekici tırnaklara kavuşmak isteyenlerin ilk tercihleri arasında geliyor. Protez tırnak yaptırmak isteyen pek çok kişi protez tırnaklar hakkında detaylı bilgiye ulaşmak istiyor. Protez tırnak nedir, çeşitleri nelerdir? Protez tırnak zararlı mı? gibi pek çok sorunun yanıtını haberimizde derledik...

PROTEZ TIRNAK UYGULAMASI

PROTEZ TIRNAK NEDİR?

Temelde tırnak üstüne uygulanan protez tırnakların tasarımı ve uzunluğu kişiden kişiye göre değişebiliyor. Hemen her renk ve desende hazırlanabilen protez tırnaklar türüne göre jel, dipping ve akrilik olarak ayrılıyor. Uygulama şekli ve kullanım özellikleri ile beraber protez tırnaklarınızın ömrü 2 ile 6 ay arasında olabiliyor.

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PROTEZ TIRNAK ZARARLI MI?

Tırnak bakım ve tasarımında uygulanan protez tırnaklar işlevselliği ve dayanıklılığı ile biliniyor. Tırnak bakımına özen gösteren ve zaman kısıtlamasına sahip kişiler tarafından protez tırnaklar yaygın şekilde kullanılıyor. Protez tırnaklarla ilgili merak edilen en popüler başlıklardan birisini de protezin olası zararları oluşturuyor. Estetik ve güzellik alanında uzman taraflarca yapılan protez tırnak işlemleri uygulama şekli bakımından herhangi bir zarar teşkil etmiyor. Tırnakların dip kısmını açıkta bırakan protezler, tırnakların büyümesi durumunda formunu korumaya devam ediyor.

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GÜNLÜK İŞLERDE RAHAT KULLANIM

Doğrudan tırnak yüzeyine sürülen ojeler tırnak yüzeyinin nefes almasını ve büyümesini kısıtlarken protez tırnak tersi bir etki yaratıyor. Çeşitli renklerde, kişisel zevklere uygun model tasarımlarında kullanılan protez tırnaklar günlük işlerde de rahatlık sağlıyor. İş insanları, müzisyenler ve tekstil çalışanları gibi farklı sektörlerdeki insanlar için protez tırnaklar uygun bir kullanıma sahip.

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TIRNAK YEME ALIŞKANLIĞINIZA SON!

Yavaş uzayan ve kırılgan bir yapıya sahip tırnaklar için protez tırnaklar hafif ve dayanıklı bir seçenek oluşturuyor. Öte yandan tırnak yeme alışkanlığını kontrol altına alma konusunda da protez tırnaklara sık sık başvuruluyor. Kullanım rahatlığı ve temiz olmasının yanında protezler, tırnaklara şık bir görünüm kazandırıyor.

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TIRNAKLARIN DOĞAL YAPISINI BOZMUYOR!

Protez içeriği ve uygulama şekli gereği farklılık gösterirken ilk aşamada tırnak yüzeyini korumak yer alıyor. Koruyucu katman sayesinde tırnaklarının doğal yapısı korunurken aynı anda uzun ve sağlıklı protez tırnakların tadını çıkarabiliyorsunuz. Üstelik protez tırnakların bakım ve kullanım şekline göre ömrü de uzuyor. İstenilen zamanda tırnaktan çıkarıldığı ve yeni ojelerin sürülebildiği protez tırnaklar sağladığı kolaylıklarla öne çıkıyor.

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