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PS 4 sahipleri için Şubat ayı bir hayli güzel geçecek

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 31.01.2020 09:59 | Son Güncelleme

PlayStation, oyunculara ücretsiz oyun dağıtmaya devam ediyor. Ocak ayı içerisinde; Uncharted: Drake’s Fortune, Uncharted 2: Among Thieves ve Uncharted 3: Drake’s Deception oyunlarını barındıran Uncharted: The Nathan Drake Collection’ı ve Frantics oyununu PS Plus sahiplerine sunan PlayStation, şimdi de Şubat ayı oyunlarını açıkladı.

PS 4 sahipleri için Şubat ayı bir hayli güzel geçecek

PS Plus sahiplerine Şubat ayı içerisinde Bioshock: The Collection, The Sims 4 ve Firewall Zero Hour (PlayStation VR) oyunları ücretsiz olarak sunulacak. 4 Şubat 2020 tarihinde indirime sunulacak bu oyunlara bir de indirim eşlik ediyor.

Bir aylık PlayStation Plus aboneliği kısa bir süreliğine yüzde 50 indirim ile oyunculara 11,99 TL’den sunulacak. Dilerseniz de 3
Aylık 74,99 TL ve 12 Aylık 179,99 TL olan paketleri de satın alabilirsiniz. 3 Aylık ve 12 Aylık paketlerde şimdilik indirim olmadığını belirtelim.

PlayStation 4 devrini kapatmaya başladı diyebiliriz. Bu konsol için son özel oyun aynı PlayStation 3’te olduğu gibi The Last of Us olacak. Mayıs sonu çıkacak olan The Last of Us Part II’nin konsolun tüm gücünü kullanacağını söyleniyor.

Sony, 2020 ve 2021 yılı boyunca PlayStation 4’ü desteklemeye devam edecek. PS Plus oyunları da muhtemelen 2022 yılı içerisinde de yine PS4 kullanıcılarına sunulacaktır. Oyun fiyatlarından şikayetçiyseniz size tavsiyemiz 11,99 TL’ye 1 aylık üyeliği bugün başlatın ve The Nathan Drake Collection, Frantics, Bioshock: The Collection, The Sims 4 ve
Firewall Zero Hour (PlayStation VR) oyunlarını 1 hafta içerisinde kütüphanenize ekleyin.

Oyuncuların PlayStation 5 beklentileri neler?

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