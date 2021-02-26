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PS Plus Mart 2021 ücretsiz oyunları belli oldu

26.02.2021 18:10 | Son Güncelleme:
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PS Plus Mart 2021 ücretsiz oyunları belli oldu

PlayStation Plus Mart 2021 ücretsiz oyunları açıklandı. Sony'nin yaptığı açıklamaya göre, PS Plus Mart 2021 ücretsiz oyunları arasında PlayStation 5 ve PlayStation 4 oyuncularına yönelik oyunlar da bulunuyor.

PlayStation Plus ücretsiz oyunları kaldığı yerden devam ediyor. Sony, 12 ayın en kısası olan şubat ayını bitirmemize birkaç gün kala, PS Plus Mart 2021 ücretsiz oyunlarını açıkladı. Sony Avrupa tarafından yapılan duyuru ile açıklanan PlayStation Plus Mart 2021 ücretsiz oyunları arasında ilgi çekici yapımlar var.

İŞTE PS PLUS MART 2021 ÜCRETSİZ OYUNLARI

PS Plus Mart 2021 ücretsiz oyunlarından ilki Square Enix yapımı Final Fantasy VII Remake (PS4) olacak. Oyun mart ayında PlayStation Plus aboneleri tarafından ücretsiz olarak oynanabilecek. PS Plus abonelerine ikinci oyun olarak Remnant: From the Ashes (PS4) sunulacak.

Maquette ise çıkış tarihi 2 Mart olan bir PS5 oyunu. Bulmaca odaklı oyun, çıkış yapar yapmaz PlayStation Plus aboneleri için ücretsiz olacak. Bir PlayStation VR oyunu olan Farpoint de gelecek ayın ücretsiz oyunlarından biri olarak oyuncuların beğenisine sunulacak. Ayrıca mart ayı boyunca PS5 sahibi PS Plus aboneleri, geçtiğimiz ayın oyunu Destruction AllStars'ı da indirmeye devam edebilecek.

BAŞLANGIÇ TARİHİ 2 MART

PlayStation Plus mart oyunları, PS Plus aboneleri tarafından 2 Mart'tan itibaren ücretsiz olarak elde edilebilecek.

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