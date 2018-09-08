PS4 için ücretsiz Spider-Man teması nasıl indirilir?

Sony cephesi PlayStation 4’e özel olarak geliştirilen Spider-Man oyunu için gün saymaya başladı. Spider-Man tutkunlarının uzun zamandır adam akıllı bir oyun ile buluşamaması, oyuncuları üzmüştü. Ancak Insomniac Games uzun süren bekleyişe 7 Eylül 2018 yani yarın bir son verecek. İnceleme kuruluşlarından tam not almayı başaran Spider-Man için bugün müjdeli bir haber daha geldi.

Sony PlayStation ekibi, Spider-Man’in ezeli rakipleri olan Rhino ve Scorpion’dan oluşan tema ile karşımıza çıktı. Marvel’s Amazing Spider-Man, Thor ve diğer serilerde çalışmış çizgi roman sanatçısı Marko Djurdjevic‘in kaleminden çıkan yeni Spider-Man teması, PlayStation 4 sahiplerine ücretsiz olarak sunuluyor.

Şimdilik sadece Amerika’daki kullanıcılara sunulan Spider-Man‘in temasının yakında Türkiye mağazasına da gelmesi bekleniyor. Eğer PSN’de Amerika hesabına sahipseniz, buradan temanın sayfasına ulaşabilirsiniz.

Temayı ücretsiz olarak kütüphanenize eklemek için PSN hesabını ile giriş yapmanız ve daha sonra da Claim Reward butonuna tıklamanız yeterli olacaktır. Daha sonra temayı ücretsiz olarak indirebilirsiniz.

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