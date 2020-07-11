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PS5 almak için 8.000 TL’yi gözden çıkarmanız gerekiyor

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 11.07.2020 14:27 | Son Güncelleme

Ek vergi ve kurlardan dolayı merakla beklenen PS5 Türkiye fiyatı bugün maalesef ki sızdı. Gelen bilgilere göre, PlayStation 5‘in fiyatı tam tamına 7.999 TL olacak.

PS5 almak için 8.000 TL’yi gözden çıkarmanız gerekiyor

Teknoloji perakende mağazasının stok açmak için kullandığı ekrandan alınan ekran görüntüleri ile ortaya çıkan bu fiyatın doğru olmadığı açıkça ortada. Çünkü daha bu konsolun Amerika ve Avrupa fiyatları bile belli olmadan Türkiye fiyatının belli olması imkansız. Türkiye’de tahminlerimize göre; 6.499 TL veya en iyi ihtimalle 5.999 TL‘den satışa sunulacak olan PlayStation 5, Amerika’da ise 499 dolar olacak.

Bu yıl karşımıza iki farklı model ile çıkacak olan Sony, ana modelde Blu-Ray sürücüye yer verecekken, dijital sürümde ise maliyeti ve fiyatı düşürmek için sürücü yer almayacak. Ancak Blu-Ray sürücünün olmaması öyle beklendiği gibi 100 dolarlık fark yaratmayacak.

Xbox One S All Digital Edition‘da olduğu gibi ana model ile arasında 50 dolar oynaması beklenen PS5 Digital Edition’ın Türkiye’de ana modele göre 500 TL daha ucuz olacağını düşünüyoruz.

2020’nin son çeyreğinde satışa sunulacak olan PS5’in fiyatı umarız yerelleştirme politikası uygulanıp, 5.000 TL civarında tutulur. Aksi durumda alım gücünün günden güne düştüğü bugünlerde satış rakamlarında çakılabilir.

PLAYSTATİON 5 TEKNİK ÖZELLİKLERİ

İşlemci: 8 çekirdekli 3.5 GHz hızında çalışan AMD Zen 2 mimarili işlemci
GPU:  Özelleştirilmiş RDNA 2 mimarisi üzerine kurulu 10,28 TFLOP gücünde 36 CUDA çekirdekli 2,23 GHz hızında çalışan ekran kartı
RAM: 16 GB GDDR6 RAM
RAM bant genişliği: 448 GB/sn
Dahili depolama birimi: 825 GB özelleştirilmiş SSD
Artırılabilir hafıza: NVMe SSD Slotu

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