PS5 kontrolcüsü DualSense PlayStation 3'te çalışıyor

DualSense kontrolcüsü PlayStation 5 kullanıcıları için artık hazır durumda. PlayStation 5 teslimatlarının başlamasıyla birlikte oyuncular da DualSense kontrolcülerine ulaşacak. DualShock'a göre hem tasarım anlamında hem de teknik anlamda değişen yeni PlayStation kontrolcüsü, oyuncularla buluşmadan çeşitli kanallara da konuk oluyor. Bu noktada bir YouTuber'ın yüklediği, PlayStation 3 ve PlayStation 4 uyumunu irdeleyen video dikkat çekiyor.

PLAYSTATİON 3 DUALSENSE İLE ÇALIŞTI

Bir YouTuber, DualSense'i önceki nesil PlayStation modelleriyle çalıştırmayı denedi. Bu anlamda YouTuber'ın ilk denediği model, PlayStation 5'in selefi olan PlayStation 4 oldu. Ancak DualSense PlayStation 4'te çalışmadı. Daha sonra PlayStation 3'te şansını deneyen YouTuber, ilginç bir şekilde PlayStation 3'te DualSense kontrolcüsünü çalıştırmayı başardı. Ancak PS3 DualSense uyumundan daha da ilginç olan bir durum söz konusu.

NİNTENDO SWİTCH VİDEOSU İLGİ ÇEKTİ

Nintendo Switch ile DualSense kontrolcüsünün çalıştığına dair bir video ortaya çıktı. Twitter'da ortaya çıkan videoya göre, Nintendo Switch DualSense ile kontrol edilebildi. Yani bu konsolda da DualSense çalışıyor. Fakat bu uyumluluğun üçüncü parti bir cihazla sağlandığı düşünülüyor. Zira DualSense'in Nintendo Switch'e direkt bağlanması oldukça düşük bir ihtimal.

Dualsense works on the Nintendo Switch pic.twitter.com/jQhSwUbUbE — BrokenGamezHDR (@BrokenGamezHDR_) November 2, 2020



