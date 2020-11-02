PS5 üzerinde sorun çıkarabilecek oyunlar açıklandı

Geçtiğimiz gün Ubisoft’un resmi sitesinde bir yazı yayınlandı. Yayınlanan yazıda bazı oyunların PS5 platformunda sorun ya da sorunlar çıkarabileceği belirtildi. Bu oyunların listesi ise şu şekilde;

Assassin’s Creed Syndicate

Assassin’s Creed Chronicles Trilogy Pack

Assassin’s Creed Chronicles India

Assassin’s Creed Chronicles China

Assassin’s Creed Chronicles Russia

Risk

Star Trek Bridge Crew

Werewolves Within

Space Junkies SORUNLAR NETLEŞMİŞ DEĞİL AMA... Yukarıda ismi geçen yapımların PS5’te hatalar ya da beklenmeyen kapanmalara yol açabileceği söyleniyor. Yani oyunu oynarken konsolunuz birden kendisini resetleyebilir. Ya da oyun esnasında farklı bir sorun ortaya çıkabilir. Şimdilik bunlar tam olarak netleşmiş değil. Bildiğimiz tek şey Ubisoft’un mevcut sorunu düzeltmek adına bazı girişimlerde bulunduğu.

Tabi ki şunu da belirtmemiz gerekiyor. Halihazırda oyunların Xbox Series X ya da S versiyonları için böyle bir sıkıntı söz konusu değil. Yani yukarıdaki tüm oyunlar Microsoft’un yeni nesil konsollarında sıkıntısız bir şekilde çalışacaklar. PS5’te ortaya çıkacak olan sorunların temel nedeni ise şimdilik bilinmiyor. Bakalım diğer oyun geliştiricilerden de benzer açıklamalar gelecek mi? Bekleyip göreceğiz.