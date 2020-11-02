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PS5 üzerinde sorun çıkarabilecek oyunlar açıklandı

OYUN HABERLERİ  | 02.11.2020 12:12 | Son Güncelleme

Bilindiği üzere Ubisoft bir süredir yeni Assassin's Creed oyunu üzerinde çalışıyor. Bu oyun hem şimdiki, hem de yeni nesil konsollar üzerinde sorunsuz bir şekilde çalışacak. Peki ya diğer Ubisoft imzalı yapımlar?

PS5 üzerinde sorun çıkarabilecek oyunlar açıklandı

Geçtiğimiz gün Ubisoft’un resmi sitesinde bir yazı yayınlandı. Yayınlanan yazıda bazı oyunların PS5 platformunda sorun ya da sorunlar çıkarabileceği belirtildi. Bu oyunların listesi ise şu şekilde;

  • Assassin’s Creed Syndicate
  • Assassin’s Creed Chronicles Trilogy Pack
  • Assassin’s Creed Chronicles India
  • Assassin’s Creed Chronicles China
  • Assassin’s Creed Chronicles Russia
  • Risk
  • Star Trek Bridge Crew
  • Werewolves Within
  • Space Junkies

    SORUNLAR NETLEŞMİŞ DEĞİL AMA...

    Yukarıda ismi geçen yapımların PS5’te hatalar ya da beklenmeyen kapanmalara yol açabileceği söyleniyor. Yani oyunu oynarken konsolunuz birden kendisini resetleyebilir. Ya da oyun esnasında farklı bir sorun ortaya çıkabilir. Şimdilik bunlar tam olarak netleşmiş değil. Bildiğimiz tek şey Ubisoft’un mevcut sorunu düzeltmek adına bazı girişimlerde bulunduğu.

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Tabi ki şunu da belirtmemiz gerekiyor. Halihazırda oyunların Xbox Series X ya da S versiyonları için böyle bir sıkıntı söz konusu değil. Yani yukarıdaki tüm oyunlar Microsoft’un yeni nesil konsollarında sıkıntısız bir şekilde çalışacaklar. PS5’te ortaya çıkacak olan sorunların temel nedeni ise şimdilik bilinmiyor. Bakalım diğer oyun geliştiricilerden de benzer açıklamalar gelecek mi? Bekleyip göreceğiz.

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