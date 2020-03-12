PS5, Xbox Series X’ten güçlü olacak iddiası

Xbox cephesi elini çabuk tutup yeni nesil konsolunun tüm özelliklerini açıklamıştı. 12 teraflop gücünde grafik birimine sahip olacağı resmi olarak duyurulan Xbox Series X için, Sony cephesi de karşı hamle yapacak gibi görünüyor. En azından sızdırılan PlayStation 5 özellikleri bu yönde.

PLAYSTATİON 5'İN MUHTEMEL ÖZELLİKLERİ

PS5 hakkında bugün gelen bilgilere göre; konsolda 13.3 teraflop gücünde özelleştirilmiş 1.7 GHz hızında çalışan AMD RDNA 2 grafik birimi yer alacak. İşlemci konusunda ise tercih yine AMD’den yana olacak ve PS5’te sekiz çekirdekli 3.4 GHz hızında çalışan AMD Zen 2 mimarili yine özelleştirilmiş işlemci kullanılacak.

RAM konusunda ise bu nesilde dara düşüldüğü açıkça ortadaydı. Bu yüzden Sony’nin 16 GB GDDR6 RAM‘in yanında sistem için 4 GB DDR4 RAM‘e de yer verecek söyleniyor. HDD’den bu yıl vazgeçecek olan Sony’nin PS5’te; 5.5 GB/s hızlı 1 TB SSD‘ye yer vermesine ise kesin gözüyle bakılıyor.

Bu nesilde ses konusunda Xbox’ın gerisinde kalan PlayStation, yeni 3D ses işlemcisi ile oyunculara bambaşka bir deneyim sunacak. Geriye uyumluluk konusunda ise Sony’nin PS1’den itibaren tüm oyunlarını PS5’te desteklemesi bekleniyor.