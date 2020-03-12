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PS5, Xbox Series X’ten güçlü olacak iddiası

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 12.03.2020 12:10 | Son Güncelleme

PS5 ve Xbox Series X hakkında her geçen gün yeni bilgiler gelmeye devam ediyor. Bugün gelen bilgilere göre PS5, Xbox ailesinden çok daha güçlü olacak yönünde.

PS5, Xbox Series X’ten güçlü olacak iddiası

Xbox cephesi elini çabuk tutup yeni nesil konsolunun tüm özelliklerini açıklamıştı. 12 teraflop gücünde grafik birimine sahip olacağı resmi olarak duyurulan Xbox Series X için, Sony cephesi de karşı hamle yapacak gibi görünüyor. En azından sızdırılan PlayStation 5 özellikleri bu yönde.

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PS5 hakkında bugün gelen bilgilere göre; konsolda 13.3 teraflop gücünde özelleştirilmiş 1.7 GHz hızında çalışan AMD RDNA 2 grafik birimi yer alacak. İşlemci konusunda ise tercih yine AMD’den yana olacak ve PS5’te sekiz çekirdekli 3.4 GHz hızında çalışan AMD Zen 2 mimarili yine özelleştirilmiş işlemci kullanılacak.

RAM konusunda ise bu nesilde dara düşüldüğü açıkça ortadaydı. Bu yüzden Sony’nin 16 GB GDDR6 RAM‘in yanında sistem için 4 GB DDR4 RAM‘e de yer verecek söyleniyor. HDD’den bu yıl vazgeçecek olan Sony’nin PS5’te; 5.5 GB/s hızlı 1 TB SSD‘ye yer vermesine ise kesin gözüyle bakılıyor.

Bu nesilde ses konusunda Xbox’ın gerisinde kalan PlayStation, yeni 3D ses işlemcisi ile oyunculara bambaşka bir deneyim sunacak. Geriye uyumluluk konusunda ise Sony’nin PS1’den itibaren tüm oyunlarını PS5’te desteklemesi bekleniyor.

Ancak bu destek muhtemelen CD/DVD/Blu-Ray olarak değil sadece dijital olarak da olabilir. Muhtemelen PS3 ve PS4 oyunları Blu-Ray olarak oynanabilecek ancak PS1 ve PS2 yüksek ihtimalle sadece dijital mağazalardan satın alınarak oynanacak.

Fiyat konusunda ise yeni nesilin 500 ila 600 dolar bandında olması bekleniyor. Türkiye’de ise en iyi ihtimalle bu konsolları 4.500 TL bandında satışa sunulacaktır. Ancak coronavirus yüzünden yeni nesil konsolların ertelenmesi de söz konusu.

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PlayStation playstation 5 PS5 Xbox xbox series x Sony oyun konsolu oyun

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